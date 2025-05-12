《神州頭條》財經報章頭版摘要：ＣＰＩ環比降轉漲，ＰＰＩ降幅擴

《經濟通通訊社１２日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



《中國證券報》



習近平將出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇並講話

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外交部發言人１１日宣布：經中拉雙方共同商定，中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部

長級會議將於５月１３日在北京舉行。國家主席習近平將出席會議開幕式並發表重要講話。中共

中央政治局委員、外交部長王毅將主持會議。拉共體成員國外長或代表、有關區域性國際組織負

責人將出席會議。



深入貫徹中央八項規定精神學習教育，中央指導組完成進駐

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根據黨中央在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育統一部署，截至５月１０日，８個中

央指導組完成對２１個地方和單位進駐工作。進駐見面會上，各中央指導組組長對深入學習貫徹

習近平總書記重要講話和重要指示批示精神提出要求，通報中央指導組的職責任務、工作安排和

具體要求，聽取學習教育進展情況，研究部署指導督導工作。



４月ＣＰＩ環比由降轉漲，核心ＣＰＩ漲幅穩定

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國家統計局５月１０日發布數據顯示，４月份，居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比由上月下降

０﹒４％轉為上漲０﹒１％，同比下降０﹒１％，降幅與上月相同。核心ＣＰＩ環比由平轉漲，

上漲０﹒２％；同比上漲０﹒５％，漲幅保持穩定。工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比下

降０﹒４％，降幅與上月相同，同比下降２﹒７％，降幅比上月擴大０﹒２個百分點。





《上海證券報》



習近平將出席中國－拉美和加勒比國家共同體論壇並講話

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外交部發言人１１日宣布：經中拉雙方共同商定，中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四屆部

長級會議將於５月１３日在北京舉行。國家主席習近平將出席會議開幕式並發表重要講話。



股債協同加快推動新質生產力發展

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資本市場作為資源配置的核心樞紐，正通過股債協同機制解決愈來愈多科技企業全生命周期的融

資需求。５月７日，中證監主席吳清在國新辦新聞發布會上，圍繞「持續穩定和活躍資本市場」

的核心目標，系統闡述了股債協同服務新質生產力發展的戰略路徑，並強調要「突出服務新質生

產力發展這一重要著力點」，通過資本市場的制度改革與債券市場的產品創新，形成互補性金融

支持網絡，為科創企業提供全方位、「接力式」的金融服務。



加力穩外貿，跨境電商綜試區再擴圍

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國務院日前發布的《關於同意在海南全島和秦皇島等１５個城市（地區）設立跨境電子商務綜合

試驗區的批復》提出，同意在海南全島和秦皇島市、保定市、二連浩特市、丹東市、滁州市、三

明市、開封市、新鄉市、鄂州市、邵陽市、梧州市、北海市、防城港市、廣安市、博爾塔拉蒙古

自治州等１５個城市（地區）設立跨境電子商務綜合試驗區。受訪專家表示，跨境電商綜試區的

擴圍將推動外貿優化升級，多項具體舉措將為跨境電商企業發展注入新動力。





《證券時報》



深入貫徹中央八項規定精神學習教育，中央指導組完成進駐

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根據黨中央在全黨開展深入貫徹中央八項規定精神學習教育統一部署，截至５月１０日，８個中

央指導組完成對２１個地方和單位進駐工作。



踐行「以持有人利益為本」，公募基金掀改革風暴

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５月７日，中證監發布《推動公募基金高質量發展行動方案》，《方案》針對基金行業發展中存

在的「旱澇保收」「唯規模論」等痼疾，提出了一攬子具體的、可操作的改革措施。一石激起千

層浪。證券時報記者多方采訪獲悉，《方案》發布以來，各大基金公司已連夜召開學習會議，火

速分解任務清單，從浮動費率機制創新到考核體系重構，從產品供給側改革到合規生態強化。



中國物價有望保持低位回升態勢

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國家統計局日前發布的數據顯示，４月份居民消費價格指數（ＣＰＩ）環比上漲０﹒１％，同比

下降０﹒１％；工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ）環比下降０﹒４％，同比下降２﹒７％。

ＣＰＩ環比回暖，ＰＰＩ環比降幅與上月相同，顯示隨著擴內需政策落地見效，市場需求加快釋

放，更好支撐物價水平溫和回升，部分工業行業價格同比繼續呈現穩中向好走勢，物價保持基本

平穩有堅實基礎。（ｅｗ）

