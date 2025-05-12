《神州經脈》中美取消報復關稅，股匯漲，首４月汽車產銷破千萬輛

《神州經脈》中美關稅戰緊張關係見緩和，滬深股市今（１２日）反彈，滬綜指收升

０﹒８２％，報３３６９﹒２４點，深成指漲１﹒７２％，創業板指收高２﹒６３％；兩市全天

成交１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１１６３億元或近一成。



中美之間對等關稅超預期下調，人民幣兌一美元即期匯率（ＣＮＹ）今日收報７﹒２１３２

，較上個交易日４時３０分收盤價升３２９點子，止三連跌，創２０２４年１１月１１日以來半

年新高，全日在７﹒２００１至７﹒２３２８之間波動。今日人民幣兌一美元中間價報

７﹒２０６６，較上個交易日升２９點子，止兩連跌，和市場預測偏離收窄至４００點以內。



＊今日新聞精選＊



１﹒ 中美兩國今日下午３時發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》，在５月１４日前落實互相

取消報復性高額關稅，餘下的其中２４％對等關稅暫停加徵９０天，期間僅徵收剩餘的１０％關

稅，不過美國此前還以芬太尼問題對中國加徵了２０％關稅，即中國商品輸美關稅稅率由

１４５％暫降為３０％。中國亦暫時將反制美國對等關稅而加徵的１２５％關稅大幅降低至

１０％，同時，將暫停或取消自今年４月２日起關稅戰期內針對美國的非關稅反制措施。中美雙

方並一致同意建立中美經貿磋商機制，雙定期或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的

第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。



２﹒ 中國商務部在網站發文指，國家出口管制工作協調機制辦公室今日組織商務部、工信部、

公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、國務院國資委、海關總署、市場監管總局、國

家郵政局等部門，以及內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、貴州、雲南等戰略礦產資源集中省份

的地方主管部門，在湖南省長沙市召開加強戰略礦產出口全鏈條管控工作部署會。會議要求各部

門、各地方要密切跟蹤戰略礦產流向，嚴防戰略礦產非法外流。



３﹒ 首屆出口轉內銷商品博覽會將於２０２５年６月２７日至２９日在北京展覽館舉辦，為內

地首個整合外貿產業鏈及國內流通渠道資源的創新型展會。本屆博覽會由新浪財經主辦，阿里巴

巴、京東、拼多多、抖音電商聯合主辦，以「外貿優品 質敬中國」為主題，整合頭部電商平台

資源，突破行業壁壘，通過首創「線上線下融合辦展」模式，搭建起外貿企業與國內流通渠道直

連的高效平台。



４﹒ 中國汽車工業協會今日公布的數據顯示，今年前４個月，中國汽車產銷量歷史上首次雙雙

突破１０００萬輛。據統計，１－４月，中國汽車產銷量分別完成１０１７﹒５萬輛和１００６

萬輛，同比分別增長１２﹒９％和１０﹒８％。其中，新能源汽車產銷量分別完成４４２﹒９萬

輛和４３０萬輛，同比分別增長４８﹒３％和４６﹒２％，新能源汽車新車銷量達到汽車新車總

銷量的４２﹒７％。在出口方面，今年１至４月份，汽車出口１９３﹒７萬輛，同比增長６％。



５﹒ 內地短視頻平台近日出現大量關於「運－２０向巴基斯坦運送救援物資」的消息，相關消

息以解放軍軍機的飛行短片，配以「印巴衝突」、「中國動真格了」、「印媒：這戰沒法打，中

國運２０五架次降落巴基斯坦」、「巴鐵必勝」、「大哥幫你找場子」等標籤或內文，引來極大

迴響。解放軍空軍微博「人民空軍」對此發文回應，強調「此消息為不實信息！網絡不是法外之

地！製作傳播涉軍謠言需負法律責任！」



６﹒ 據《ＩＴ之家》報道，支付寶已於今年４月上線了語音通話功能，用戶可與好友進行語音

溝通。據介紹，支付寶語音通話功能無變聲，保證真實性；支付寶也不會儲存通話內容。而從通

話界面來看，支付寶語音通話支持開關麥克風、揚聲器，以及打開小窗等操作，還會在發起語音

通話時在用戶暱稱下方直接顯示真實姓名。



７﹒ 有內媒報道指，蘋果已向渠道商下發了調價通知，ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ Ｍａｘ

所有容量版本降價１６０美元（約人民幣１３１３﹒０６元）；而ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ

的１２８ＧＢ版本降價１７６美元（約人民幣１４４５﹒２７元）。有渠道商認為，蘋果此次降

價是為６１８大促做準備。不過蘋果中國區客服回應稱，「目前沒有降價通知，請以官網價格為

準。」



８﹒ 國家統計局公布，４月全國居民消費價格（ＣＰＩ）同比下降０﹒１％，連降三個月，降

幅與３月持平。１－４月平均，ＰＰＩ同比下降０﹒１％。４月，全國居民消費價格環比上漲

０﹒１％。全國工業生產者出廠價格（ＰＰＩ）方面，４月同比下降２﹒７％，跌幅擴大０﹒２

個百分點，創６個月最大跌幅；環比則降０﹒４％；工業生產者購進價格同比下降２﹒７％，環

比下降０﹒６％。１－４月平均，ＰＰＩ和購進價格比上年同期均下降２﹒４％。（ｓｌ）

