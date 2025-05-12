《鍾之日記》降關稅超預期，恒指上兩萬三

《鍾之日記》５月１２日，香港天氣：晴。香江魚缸：升。祖國股市：升。



中美日內瓦會談取得超預期成果，中美雙方今日下午３時發布聯合聲明，在５月１４日前互

相取消報復性高額關稅，根據聯合聲明，美國將對中國商品加徵的對等關稅由１２５％暫時大幅

降低至１０％，連同此前因芬太尼問題而加徵的２０％關稅，即稅率總共為３０％。中國亦暫時

將反制美國對等關稅而對美加徵的１２５％關稅大幅降低至１０％。



中美互降關稅超預期，市場憧憬貿易戰有望結束，港股午後狂飆，重上兩萬三水平。恒生指

數全日收報２３５４９，大升６８１點或３％，成交飆升，主板成交超過３２２４億元。



＊滬指放量反彈，軍工股領漲＊



滬深股市今日亦反彈，滬綜指收升０﹒８２％，報３３６９﹒２４點，深成指漲１﹒７２％

，創業板指收高２﹒６３％；兩市全天成交１﹒３萬億元人民幣，較上個交易日放量近一成。



中美瑞士會談達成的聯合聲明在今日滬深股市收市後公布，市場此前預期中美一定程度互降

關稅，有券商分析，中美貿易會談取得積極進展並不是特別大的意外，已經部分反映在指數的走

勢當中，隨著指數回到原先的水位，投資者的做多情緒並不高。



盤面上，軍工板塊大幅領漲，軍貿概念、船舶、航空收升５％至７％。另外，隨著避險需求

降低，黃金股陷入調整，至於創新藥概念因為美國大砍處方藥價格而走低，邁威生物

（滬：６８８０６２）跌一成，百濟神州（滬：６８８２３５）跌超９％。



＊關稅戰大降溫，蘋概股興奮＊



中美公布日內瓦經貿會談聯合聲明，雙方將暫時降低對彼此產品加徵的關稅，旨在緩和貿易

緊張局勢，並再給彼此三個月的時間來解決分歧。



美國財政部長貝森特表示：「我們一致認為雙方都不想脫勾」，他並透露，會談可能會促使

中國達成「採購協議」。



早前受關稅衝擊的蘋果產業鏈振奮上揚，高偉電子（０１４１５）漲１８﹒５％，瑞聲科技

（０２０１８）收升１５﹒４％，舜宇光學科技（０２３８２）飆１４﹒８％，領漲藍籌；比亞

迪電子（００２８５）收高１３﹒８％，丘鈦科技（０１４７８）揚１３﹒４％。



另外，有內媒報道指，蘋果已向渠道商下發了調價通知，ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ

Ｍａｘ所有容量版本降價１６０美元（約人民幣１３１３﹒０６元）；而ｉＰｈｏｎｅ １６

Ｐｒｏ的１２８ＧＢ版本降價１７６美元（約人民幣１４４５﹒２７元）。有渠道商認為，蘋果

此次降價是為６１８大促做準備。不過蘋果中國區客服回應稱，「目前沒有降價通知，請以官網

價格為準。」



＊寧德時代首日招股，與Ａ股折讓約５％＊



Ａ股電動車電池龍頭寧德時代（新上市編號：０３７５０）今日至周四（１５日）正式於香

港招股，計劃發行１﹒１８億股Ｈ股，７﹒５％於香港公開市場發售，而且招股書列明「毋須受

任何回補機制所規限」，招股價不高於２６３元，每手１００股，一手入場費２６５６５﹒２４

元，預期於５月２０日掛牌。



以起始發行規模計，寧德時代集資最多３１０億元，若悉數行使發售量調整權、超額配股權

，公司總集資額將達４１０億元，成為港股２０２１年初以來市場規模最大的ＩＰＯ項目之一。



寧德時代Ａ股今日收升３﹒５２％，收報２５７元人民幣，換言之，Ｈ股招股價暫時較Ａ股

今日收市折讓僅約５％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出投資決定，如因相關建議招致

損失，概與《經濟通》、編者及作者無涉。

