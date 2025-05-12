《Ａ股焦點》中國一重升近２％，董事長涉嫌嚴重違紀違法被查

《經濟通通訊社１２日專訊》中國一重（滬：６０１１０６）５月９日公告，公司法定代表

人、董事長、黨委書記陸文俊涉嫌嚴重違紀違法，目前正接受中央紀委國家監委紀律審查和監察

調查。公司將盡快召開董事會會議推舉一名董事代行董事長職務，代行法定代表人職責。



中國一重現升１﹒８８％，報２﹒７１元人民幣。



官網顯示，中國一重前身為第一重型機器廠，始建於１９５４年，是中央管理的涉及國家安

全和國民經濟命脈的國有重要骨干企業之一。中國一重控股股東是中國一重集團有限公司，實控

人是國務院國有資產監督管理委員會。



資料顯示，陸文俊出生於１９６７年８月，現年５８歲。２０００年１２月起，陸文俊任中

國重型機械總公司總經理，２０１１年１２月起任中國重型機械總公司董事長、總經理、黨委副

書記。２０１９年１２月起，陸文俊任中國一重集團有限公司副總經理、黨委常委，中國一重總

經理。２０２２年４月，陸文俊因工作調整，辭去公司總經理職務，並當選為公司第四屆董事會

董事長，擔任該職務至今。



中國一重曾於２０２４年１１月公告，收到黑龍江證監局警示函。公司存在計提大額資產減

值准備未及時披露、關聯交易未履行審議及披露程序、會計政策執行不規範的問題。黑龍江證監

局決定對公司及相關責任人採取出具警示函的行政監管措施。２０２４年１２月，公司收到上交

所《關於對中國第一重型機械股份有限公司及有關責任人予以監管警示的決定》。因公司及相關

責任人在信息披露、規範運作方面存在違規行為，上交所對公司及公司時任董事長陸文俊、時任

財務負責人兼董事會秘書胡恩國予以監管警示。（ｊｑ）

