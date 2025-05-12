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AH股新聞

12/05/2025 14:21

【關稅戰】花旗：美國對華實際關稅稅率降至４５％的可能性大

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美經貿高層會談１１日在瑞士結束，國務院副總理何立峰表
示，會談達成重要共識，雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，會談達成的聯合聲明今日將公布
。《彭博》引述美國官員透露，美國財政部長貝森特將於日內瓦時間上午９點（香港時間下午３
點）就貿易談判舉行新聞發布會。
　
　　花旗發表報告預期中美可能達成協議１﹒５版本，解決兩國貿易談判中較為輕鬆的部分；美
國可能取消芬太尼關稅和報復性關稅，中國也可能在對等領域做出讓步。
　
＊中國可能放寬對關鍵礦物的出口管制＊
　
　　花旗首席中國經濟學家余向榮指出，中美都有可能採取一些措施，目前來看，美國更有可能
比預期更早地將總關稅稅率降至４５％，對美國撤銷、暫停芬太尼關稅（２０％）和報復性關稅
（９１％）的信心有所提升。倘若如此，美國對華實際關稅稅率可能降至４５％，也即是原有的
關稅１１％加上３４％的對等關稅。至於中國方面可能以對等方式撤銷報復性關稅，並在更多領
域做出讓步，但這些讓步將是可逆的，以確保中國在貿易談判中掌握籌碼。
　
　　花旗認為，在芬太尼領域，有媒體報道中國公安部長王小洪亦參加了瑞士會談，芬太尼可能
是中美談判中較為輕鬆的部分，可能建立促進合作的工作機制；在稀土方面，中國可能放寬對關
鍵礦物的出口管制，尤其是若美方放寬高科技產品出口管制的話；在採購上，中國可能會適時購
買更多美國商品。但無法逆轉的措施比如可能出售ＴｉｋＴｏｋ，不太可能包含在１﹒５版本協
議中。（ｃｔ）

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