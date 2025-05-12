【數據解讀】瑞銀：預計今年中國貿易大幅走弱，出口額下跌１０％

《經濟通通訊社１２日專訊》瑞銀首席中國經濟學家、董事總經理汪濤發表報告指出，４月

中國對美出口同比下降２１％，較此前的同比增長３﹒９％大幅回落。經季節性調整後，估算對

美出口環比下降２４％，月度出口規模跌至近期歷史低位。鑑於前所未有的高關稅衝擊，報告認

為以後明顯反彈的可能性較小。相反，預計出口未來有進一步下行的風險。統計局官方和財新

ＰＭＩ新出口訂單本月均大幅下降。預計２０２５年中國貿易將大幅走弱，其中出口額下跌

１０％，進口下跌１１％。



＊加權平均關稅稅率或接近１１０％，造成了４月對美出口大跌＊



報告指，本輪美方加徵關稅適用於「用於消費的進口商品及從倉庫提取用於消費的商品」。

換言之，４月５日起１０％的額外關稅生效，４月９日起３４％的額外關稅生效，４月１０日起

進一步上調至１２５％。因此，４月大部分時間裏出口所面臨的關稅都較高，留給企業的調整時

間非常有限。儘管２０％以上的對美出口是得以豁免的消費電子產品（自４月１１日起生效），

但這些商品仍面臨２０１條款下２０％的額外關稅以及相應的３０１條款下的額外關稅。報告測

算，中國商品被額外加徵的加權平均關稅超過９５％，整體加權平均關稅稅率或接近１１０％。

如此高的關稅造成了４月對美出口大幅回落。（ｃｔ）

