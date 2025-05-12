【數據解讀】統計局：４月核心ＣＰＩ升幅穩，能源價跌拖累ＰＰＩ

《經濟通通訊社１２日專訊》國家統計局城市司首席統計師董莉娟解讀２０２５年４月份
ＣＰＩ和ＰＰＩ數據。４月份ＣＰＩ環比由上月下降０﹒４％轉為上漲０﹒１％，同比下降
０﹒１％，降幅與上月相同。核心ＣＰＩ環比由平轉漲，上漲０﹒２％；同比上漲０﹒５％，漲
幅保持穩定。４月份ＰＰＩ環比降０﹒４％，降幅與上月相同，同比下降２﹒７％，降幅比上月
擴大０﹒２個百分點。雖然國際輸入性因素對部分行業價格產生一定下拉影響，但中國經濟基礎
穩、韌性強，各項宏觀政策協同發力，高質量發展扎實推進，部分領域價格呈現積極變化。
＊進口量減少，牛肉價格上漲３﹒９％＊
從環比看，ＣＰＩ由降轉漲，漲幅高於季節性水平０﹒２個百分點，主要是食品、出行服務
回升帶動。食品價格環比上漲０﹒２％，高於季節性水平１﹒４個百分點。其中，受進口量減少
等因素影響，牛肉價格上漲３﹒９％；部分地區進入海洋休漁期，海水魚價格上漲２﹒６％；新
果上市初期供給季節性減少，薯類和鮮果價格分別上漲４﹒７％和２﹒２％；鮮菜和豬肉價格分
別下降１﹒８％和１﹒６％，降幅均小於季節性。
受需求回暖及假日因素共同影響，出行服務價格回升明顯。飛機票、交通工具租賃費、賓館
住宿和旅游價格分別上漲１３﹒５％、７﹒３％、４﹒５％和３﹒１％，漲幅均高於季節性水平
，合計影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒１０個百分點。因國際金價變動，國內金飾品價格上漲
１０﹒１％，影響ＣＰＩ環比上漲約０﹒０６個百分點。
從同比看，ＣＰＩ略有下降，主要受國際油價下行影響。能源價格同比下降４﹒８％，降幅
比上月擴大２﹒２個百分點。食品價格下降０﹒２％，降幅比上月收窄１﹒２個百分點，影響
ＣＰＩ下降約０﹒０３個百分點。扣除食品和能源價格的核心ＣＰＩ上漲０﹒５％，漲幅保持穩
定。其中，服務價格上漲０﹒３％，漲幅與上月相同。
＊部分國際大宗商品價格下行，影響ＰＰＩ下降＊
ＰＰＩ環比下降０﹒４％，降幅與上月相同。影響本月ＰＰＩ下降的主要原因：一是國際輸
入性因素影響國內相關行業價格下行。國際貿易環境變化，部分國際大宗商品價格迅速下行，影
響國內相關行業價格下降。二是國內部分能源價格季節性下降。北方供暖全面結束，煤炭需求進
入傳統淡季，煤炭開採和洗選業、煤炭加工價格環比均下降３﹒３％。
中國促消費等宏觀政策加力擴圍，高技術產業加快成長，部分行業需求增加，一些領域價格
呈現積極變化。一是部分行業供需關係有所改善，價格降幅收窄。促消費和設備更新等政策繼續
顯效，部分消費品和裝備製造產品需求釋放帶動相關行業價格回升。二是高技術產業發展帶動相
關行業價格上漲。此外，持續推進貿易多元化，市場擴大帶動部分出口行業價格同比上漲或降幅
收窄。（ｒｙ）
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