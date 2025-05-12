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AH股新聞

12/05/2025 08:58

馬雲傳將回歸阿里巴巴，集團與本人均否認

　　《經濟通通訊社１２日專訊》５月１０日是第２１個「阿里日」，５月９日晚，阿里巴巴
（０９９８８）創辦人馬雲現身阿里總部復刻的「創業公寓」湖畔小屋，阿里巴巴集團ＣＥＯ吳
泳銘也在現場。隨後，馬雲將回歸的消息甚囂塵上。不過阿里巴巴集團與馬雲均否認。
　
　　綜合媒體報道，馬雲現身阿里巴巴總部參加「５１０阿里日」相關活動，吳泳銘、螞蟻集團
執行副總裁邵曉鋒等人陪同。當天馬雲先是參觀了在阿里巴巴全球總部復刻版「創業公寓」，它
等比例復刻了１９９９年馬雲和創始團隊開啟創業的湖畔花園１６幢１單元２０２室，阿里員工
稱它為「湖畔小屋」。
　
＊總部復刻創業公寓，籲員工回歸初心＊
　
　　吳泳銘於同一天在阿里內網發文呼籲全體阿里員工回歸初心、重新創業。「復刻湖畔小屋正
是因為這是阿里創業的起點，代表阿里巴巴永不止息的創業精神、永遠對創新的追求。不是為了
懷舊，而是要提醒所有人，今天阿里巴巴依然在創業」。
　
　　當晚，馬雲出席「２０２５阿里巴巴十年馨專場音樂會」，並向阿里員工揮手致意。馬雲現
身總部、參訪「湖畔小屋」等行動，令「馬雲即將回歸」的傳言甚囂塵上。據內部人員爆料，「
阿里要取消２０２３年實行的１＋６＋Ｎ模式，重回大集團模式」。針對這項消息，有媒體向馬
雲求證，他回應稱「沒聽說」，阿里巴巴的內部人士也強調「馬雲回歸是絕不可能的，並且馬雲
是創始人也從來沒離開過」。馬雲目前雖然未在阿里巴巴擔任正式管理職務，但角色類似於「戰
略顧問」。（ｒｙ）

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