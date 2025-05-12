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AH股新聞

12/05/2025 16:14

【關稅戰】商務部：暫緩２４％關稅９０天，中美建立機制保持磋商

　　《經濟通通訊社１２日專訊》當地時間５月１０日至１１日，中美經貿中方牽頭人、國務院
副總理何立峰與美方牽頭人、美國財政部長貝森特和貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿
高層會談。今天下午，中國商務部發言人就《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》作介紹。
　
　　４月以來，美國政府在此前單邊加徵關稅的基礎上，又對華加徵所謂「對等關稅」，中國進
行了堅決正當反制。隨後美方輪番升級關稅措施，將對華對等關稅從第一輪的３４％先後提升至
８４％和１２５％。美高額關稅嚴重損害雙邊正常經貿往來，嚴重破壞國際經貿秩序。本次會談
達成了聯合聲明，是雙方通過平等對話協商解決分歧邁出的重要一步，為進一步彌合分歧和深化
合作打下了基礎、創造了條件。
　
＊中方暫停或取消對美非關稅反制措施＊
　
　　中美雙方在聯合聲明中達成多項積極共識。同意共同採取以下措施：美方承諾取消根據
２０２５年４月８日第１４２５９號行政令和２０２５年４月９日第１４２６６號行政令對中國
商品加徵的共計９１％的關稅，修改２０２５年４月２日第１４２５７號行政令對中國商品加徵
的３４％的對等關稅，其中２４％的關稅暫停加徵９０天，保留剩餘１０％的關稅。相應地，中
方取消對美國商品加徵的共計９１％的反制關稅；針對美對等關稅的３４％反制關稅，相應暫停
其中２４％的關稅９０天，剩餘１０％的關稅予以保留。中方還相應暫停或取消對美國的非關稅
反制措施。
　
＊建立中美經貿磋商機制，定期或不定期磋商＊
　
　　雙方一致同意建立中美經貿磋商機制，就經貿領域各自關切保持密切溝通，開展進一步磋商
。中方代表是國務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和貿易代表格里爾。雙方將定期
或不定期輪流在中國、美國開展磋商，或在商定的第三國開展磋商。根據需要，雙方可就相關經
貿議題開展工作層面磋商。
　
　　商務部強調，本次中美會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計
９１％的加徵關稅，中方相應取消了９１％的反制關稅；美方暫停實施２４％的「對等關稅」，
中方也相應暫停實施２４％的反制關稅。這一舉措符合兩國生產者和消費者的期待，也符合兩國
利益和世界共同利益。希望美方以這次會談為基礎，與中方繼續相向而行，徹底糾正單邊加稅的
錯誤做法，不斷加強互利合作，維護中美經貿關係健康、穩定、可持續發展，共同為世界經濟注
入更多確定性和穩定性。（ｒｙ）

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