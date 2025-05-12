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AH股新聞

12/05/2025 10:39

《中國房產》上海徐匯濱江單價地王項目一日售清，綠城進帳７０億

　　《經濟通通訊社１２日專訊》５月１１日，位於上海徐匯濱江的「單價地王」綠城潮鳴東方
項目線下開盤，均價約１９﹒５萬元（人民幣．下同）╱平方米的１２０套房源實現「日光」，
單日銷售金額６９﹒８８億元。
　
　　公開信息顯示，綠城潮鳴東方位於上海市徐匯濱江核心區，定位為綠城中國３０周年一號作
品。此次推出全部１２０套房源，項目戶型面積約２７５平方米－５８５平方米，項目均價
１９﹒５萬元╱平方米，複式最高單價達２６萬元╱平方米，總價段介於４１２３萬元－
１﹒５４億元。１２０套房源獲得１９１組有效意向認購，認購率近１６０％。
　
　　該項目是綠城於去年８月拿下的單價地王。彼時，地塊吸引７位競買人競拍，經過７２輪競
價觸達地價上限後，綠城以４８﹒０５億元搖中地塊，成交樓面價１３﹒１０萬元╱平方米，溢
價率３０％，成功刷新了當時全國住宅地塊的最高單價。
　
　　在業內看來，上海新房市場的分化程度依然較高，市區優質地段的品質新房依然受到市場的
充分關注，部分買家通過購買豪宅來進行資產配置，以實現資產的保值增值。另一方面是目前上
海市場上的改善需求，尤其是中高端改善需求的購房者入場信心更為堅定，並且優質次新二手房
在市場上的抗跌性也更強，進一步強化了改善需求入場的信心。（ｊｑ）

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