《中國房產》４月５０城住宅平均租金環比跌０﹒３％，同比跌３％

《經濟通通訊社１２日專訊》中指研究院的最新數據顯示，４月住房租賃行業進入淡季，租

房需求回落，重點城市住宅平均租金小幅下跌。全國５０個城市住宅平均租金為３５﹒２元人民

幣╱平方米╱月，環比下跌０﹒３２％，跌幅較３月擴大０﹒２７個百分點；同比下跌

３﹒４０％，跌幅與３月持平。



從重點城市租金來看，上漲城市數量明顯減少。數據顯示，５０個城市中住宅平均租金環比

上漲的城市個數僅有２個，較３月減少１０個。具體來看，嘉興、石家莊環比漲幅均在０﹒１％

以內。



數據還顯示，４月無城市住宅平均租金環比持平，數量較３月減少１個。住宅平均租金環比

下跌的城市個數為４８個，較３月增加１１個。具體來看，三亞環比跌幅最大，為１﹒１０％；

溫州、武漢等１３個城市環比跌幅在０﹒５％（含）－１﹒０％之間；廈門、鄭州等１６個城市

環比跌幅在０﹒３％－０﹒５％之間；南寧、西安等１３個城市跌幅在０﹒１％－０﹒３％之間

；天津、濟南等５個城市跌幅在０﹒１％以內。



中指研究院還指出，４月，保障性住房再貸款等信貸支持也在繼續落實，廣西梧州市、貴州

貴安新區等地均有存量商品房轉作租賃住房項目貸款獲批。（ｊｑ）

