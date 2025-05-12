  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

12/05/2025 10:49

《中國房產》４月５０城住宅平均租金環比跌０﹒３％，同比跌３％

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中指研究院的最新數據顯示，４月住房租賃行業進入淡季，租
房需求回落，重點城市住宅平均租金小幅下跌。全國５０個城市住宅平均租金為３５﹒２元人民
幣╱平方米╱月，環比下跌０﹒３２％，跌幅較３月擴大０﹒２７個百分點；同比下跌
３﹒４０％，跌幅與３月持平。
　
　　從重點城市租金來看，上漲城市數量明顯減少。數據顯示，５０個城市中住宅平均租金環比
上漲的城市個數僅有２個，較３月減少１０個。具體來看，嘉興、石家莊環比漲幅均在０﹒１％
以內。
　
　　數據還顯示，４月無城市住宅平均租金環比持平，數量較３月減少１個。住宅平均租金環比
下跌的城市個數為４８個，較３月增加１１個。具體來看，三亞環比跌幅最大，為１﹒１０％；
溫州、武漢等１３個城市環比跌幅在０﹒５％（含）－１﹒０％之間；廈門、鄭州等１６個城市
環比跌幅在０﹒３％－０﹒５％之間；南寧、西安等１３個城市跌幅在０﹒１％－０﹒３％之間
；天津、濟南等５個城市跌幅在０﹒１％以內。
　
　　中指研究院還指出，４月，保障性住房再貸款等信貸支持也在繼續落實，廣西梧州市、貴州
貴安新區等地均有存量商品房轉作租賃住房項目貸款獲批。（ｊｑ）

《說說心理話》「星二代」有甚麼壓力？姜大衛兒子姜卓文參加《造星》：雖然輸了比賽，但卻得到很多！分享如何學會面對問題及成長► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 石破展示強硬立場，不會與美達成不涵蓋汽車關稅的貿...

12/05/2025 15:40

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀...

11/05/2025 10:57

貨幣攻略

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處