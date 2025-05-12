《Ａ股行情》中美會談達共識，滬綜指高開０﹒３３％，內地續通縮

《經濟通通訊社１２日專訊》中美雙方結束瑞士日內瓦的經貿高層會談。中國國務院副總理

何立峰形容會談氣氛坦誠、深入、具有建設性，取得實質進展，達成重要共識，還宣布將建立經

貿磋商機制。中美雙方並將於今天發布會談達成的聯合聲明。



中美首輪關稅談判順利落幕提振市場氣氛，滬深股市今早高開，滬綜指高開０﹒３３％，報

３３５２﹒９７點，深成指高開０﹒９２％，創業板指高開１﹒５５％。固態電池、紡織服飾股

開盤造好。



不過，內地連續三個月陷通縮。４月居民消費價格指數（ＣＰＩ）按年跌０﹒１％，連續３

個月下跌；同期反映上遊生產物價的工業生產者出廠價格指數（ＰＰＩ），按年跌幅擴大至

２﹒７％，創６個月最大跌幅，並且已經連續第３１個月下跌。



國家統計局分析指，國際油價下行是４月居民消費價格指數按年下降的主要因素。摩根士丹

利經濟學家則說，本來內地料需一年至一年半便可走出通縮，現時中美關稅戰或加劇產能過剩，

令打破通縮之期需時更長。破局關鍵是大幅改革社會保障體系，釋放過高儲蓄率的消費力，擴大

內需，以免陷入長期的通縮陷阱。



另外，人民銀行今日進行４３０億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日無逆回

購到期，即今日淨投放４３０億元。本周公開市場有８３６１億元逆回購到期，此外，周四還將

有１２５０億元ＭＬＦ（中期借貸便利）到期。（ｒｙ）

