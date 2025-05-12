《Ａ股行情》滬綜指半日收升０﹒３７％，軍工股強勢領漲

《經濟通通訊社１２日專訊》內地４月ＣＰＩ再現負數，但中美貿易談判有實質性進展鼓舞

投資氣氛，滬深股市今早集體高開，盤中波幅不大，滬指上午收升０﹒３７％，報

３３５４﹒５３點，深成指也升１﹒０６％，創業板指漲１﹒７２％。兩市半日成交８４３２億

元（人民幣．下同），較上個交易日增量５５３億元或７％。



板塊上看，無論行業或概念板都以軍工股升幅領先，雷科防務（深：００２４１３）、天箭

科技（深：００２９７７）、利君股份（深：００２６５１）紛紛漲停。《彭博》報道稱，隨著

中國著眼於一系列關鍵里程碑－－包括２０２７年人民解放軍建軍百年和２０４９年目標「全面

建成世界一流軍隊」－－中國國防支出成長有望持續快於國內生產總值（ＧＤＰ），這料將利好

其國防產業。若中國武器系統在實戰中表現良好，印巴衝突不斷升級可能會推高對中國武器裝備

的需求。



華福證券指出，軍工具備超強內貿屬性，且國際形勢對中國軍工強實力的驗證或為軍貿奠定

長邏輯基礎，未來在自主可控國產替代和軍貿快速發展等多重催化下內需外需均增長幅度巨大，

發展軍工或為未來重中之重。



下跌方面，醫藥股集體調整，半日挫逾１﹒１％，百濟神州（滬：６８８２３５）跌

９﹒４％，澤璟製藥（滬：６８８２６６）跌７﹒７％，百利天恆（滬：６８８５０６）跌逾

６％。當地時間５月１１日，美國總統特朗普在社交平台宣布，他將於當地時間１２日簽署行政

命令，將處方藥和藥品價格立即降低３０％至８０％。（ｒｙ）

