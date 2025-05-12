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AH股新聞

12/05/2025 15:15

《Ａ股行情》中美緊張關係緩和，滬指收升０﹒８％，成交放量一成

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美關稅戰緊張關係見緩和，滬深股市今反彈，滬綜指收升
０﹒８２％，報３３６９﹒２４點，深成指漲１﹒７２％，創業板指收高２﹒６３％；兩市全天
成交１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１１６３億元或近一成。
　
　　中美瑞士會談達成的聯合聲明在今日滬深股市收市後公布。美國將對中國商品加徵的對等關
稅由１２５％暫時大幅降低至１０％，連同此前因芬太尼問題而加徵的２０％關稅，即稅率總共
為３０％。中國亦暫時將反制美國對等關稅而對美加徵的１２５％關稅大幅降低至１０％。
　
　　有券商人士分析，中美貿易會談取得積極進展並不是特別大的意外，已經部分反映在指數的
走勢當中，隨著指數回到原先的水位，投資者的做多情緒並不高。
　
　　盤面上，軍工板塊大幅領漲，軍貿概念、船舶、航空收升５％至７％。蘋果概念股走高，東
尼電子（滬：６０３５９５）、朝陽科技（深：００２９８１）漲停。有內媒報道指，蘋果已向
渠道商下發了調價通知，ｉＰｈｏｎｅ　１６　Ｐｒｏ　Ｍａｘ所有容量版本降價１６０美元（
約人民幣１３１３﹒０６元）；而ｉＰｈｏｎｅ　１６　Ｐｒｏ的１２８ＧＢ版本降價１７６美
元（約人民幣１４４５﹒２７元）。有渠道商認為，蘋果此次降價是為６１８大促做準備。不過
蘋果中國區客服回應稱，「目前沒有降價通知，請以官網價格為準。」
　
　　另外，隨著避險需求降低，黃金股調整，西部黃金（滬：６０１０６９）跌３﹒８％，山東
黃金（滬：６００５４７）挫３％。至於創新藥概念因為美國大砍處方藥價格而走低，邁威生物
（滬：６８８０６２）跌一成，百濟神州（滬：６８８２３５）跌超９％。（ｒｙ）
　
　　　　　　　　　　　　　　表列滬深股市主要指數
　　　　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝
　
　　　　　　　　　收市（點）　　　升╱跌（％）　成交金額（億元人民幣）
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　滬深３００　３８９０﹒６１　　＋１﹒１６　　　　　　　　　　　　　
　　上證指數　　３３６９﹒２４　　＋０﹒８２　　　　５２２０﹒８１　　
　　深證成指　　１０３０１﹒１６　＋１﹒７２　　　　７８６３﹒４０　　
　　創業板指　　２０６４﹒７１　　＋２﹒６３　　　　　　　　　　　　　
　　科創５０　　１０１１﹒２３　　＋０﹒４９　　　　　　　　　　　　　
　　Ｂ股指數　　　２６１﹒９８　　＋０﹒７４　　　　　０﹒９１　　　　
　　深證Ｂ指　　１１９０﹒０４　　＋０﹒４６　　　　　０﹒５４　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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