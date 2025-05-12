《Ａ股行情》中美緊張關係緩和，滬指收升０﹒８％，成交放量一成

《經濟通通訊社１２日專訊》中美關稅戰緊張關係見緩和，滬深股市今反彈，滬綜指收升

０﹒８２％，報３３６９﹒２４點，深成指漲１﹒７２％，創業板指收高２﹒６３％；兩市全天

成交１﹒３萬億元（人民幣．下同），較上個交易日放量１１６３億元或近一成。



中美瑞士會談達成的聯合聲明在今日滬深股市收市後公布。美國將對中國商品加徵的對等關

稅由１２５％暫時大幅降低至１０％，連同此前因芬太尼問題而加徵的２０％關稅，即稅率總共

為３０％。中國亦暫時將反制美國對等關稅而對美加徵的１２５％關稅大幅降低至１０％。



有券商人士分析，中美貿易會談取得積極進展並不是特別大的意外，已經部分反映在指數的

走勢當中，隨著指數回到原先的水位，投資者的做多情緒並不高。



盤面上，軍工板塊大幅領漲，軍貿概念、船舶、航空收升５％至７％。蘋果概念股走高，東

尼電子（滬：６０３５９５）、朝陽科技（深：００２９８１）漲停。有內媒報道指，蘋果已向

渠道商下發了調價通知，ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ Ｍａｘ所有容量版本降價１６０美元（

約人民幣１３１３﹒０６元）；而ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ的１２８ＧＢ版本降價１７６美

元（約人民幣１４４５﹒２７元）。有渠道商認為，蘋果此次降價是為６１８大促做準備。不過

蘋果中國區客服回應稱，「目前沒有降價通知，請以官網價格為準。」



另外，隨著避險需求降低，黃金股調整，西部黃金（滬：６０１０６９）跌３﹒８％，山東

黃金（滬：６００５４７）挫３％。至於創新藥概念因為美國大砍處方藥價格而走低，邁威生物

（滬：６８８０６２）跌一成，百濟神州（滬：６８８２３５）跌超９％。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８９０﹒６１ ＋１﹒１６

上證指數 ３３６９﹒２４ ＋０﹒８２ ５２２０﹒８１

深證成指 １０３０１﹒１６ ＋１﹒７２ ７８６３﹒４０

創業板指 ２０６４﹒７１ ＋２﹒６３

科創５０ １０１１﹒２３ ＋０﹒４９

Ｂ股指數 ２６１﹒９８ ＋０﹒７４ ０﹒９１

深證Ｂ指 １１９０﹒０４ ＋０﹒４６ ０﹒５４

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