《海納智見－荀玉根》特朗普關稅對中國產業國際布局的影響

《海納智見》今年１月美國總統特朗普上台以來，不斷推出關稅政策，對全球市場形成較大

衝擊。尤其是中美的關稅摩擦不斷升級，引發全球市場關注。那麼，特朗普為什麼要實施這麼強

硬的關稅政策呢？不斷升級的關稅摩擦對中國產業鏈有何影響？中國產業鏈在全球布局有何變化

？本文擬對以上問題進行詳細解析。



＊特朗普的困局與掙扎＊



特朗普面臨的第一個困局是高企的財政赤字；特朗普面臨的第二個困局是高企的貿易逆差。



關稅政策並不能解決貿易逆差問題；關稅政策也並不能解決政府財政壓力問題。



特朗普不僅沒有實現其初步目標，反而加大了市場對於美元體系的擔憂。加劇了經濟的波動、加

大了通脹的風險、加劇了市場的波動。



特朗普團隊即將面臨中期選舉的重大挑戰，預計關稅政策將有所調整。



＊供給端看中國產業的韌性＊



中國處於全球供給產業鏈的三大中心之一；中國產業鏈處於全球的中游位置；中國製造業增加值

佔全球份額處於領先地位。



中國出口規模全球最大，出口佔全球份額處於領先地位；並且出口份額持續處於歷史高位。



中國產業鏈在各位置都處於領先位置，結構均衡。



＊中國產業國際布局面臨變化＊



自２０１８年中美貿易摩擦以來，中國對美國出口規模明顯下降，但對全球出口保持穩健。這很

大程度上在於中國及時調整出口布局，對東盟、俄羅斯、印度等區域出口更多。



中國不僅在貿易領域的布局有所調整，在投資領域的布局也有所調整。中國投資主要集中在亞洲

地區，近幾年加大對東盟地區的布局，對美歐等地區投資明顯減少。主要聚焦在租賃和商務服務

業、批發和零售業、金融業與製造業。



在新的貿易秩序下，除了進一步加強與歐盟、日韓等發達經濟的密切合作外，最重要的是挖掘外

循環新增長點。東盟和中東有望成為外循環新動能。



風險提示：貿易與地緣關係發生深層改變導致歷史經驗有效性不足。



《國泰海通證券首席經濟學家 荀玉根》



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