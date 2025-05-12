《Ａ股焦點》寧德時代Ａ漲３％，下周二香港上市掛牌

《經濟通通訊社１２日專訊》寧德時代（深：３００７５０）現價升２﹒９％，報

２５５﹒４４元人民幣。寧德時代正式啟動香港ＩＰＯ，預計於５月２０日在香港聯交所主板掛

牌並開始上市交易。



根據公告，此次港股ＩＰＯ的發行價格區間上限為每股２６３港元（約合人民幣２４４﹒７

元），共計劃發行１﹒１８億股股份，另設發售量調整權及超額配股權，若該兩項權利均獲全額

行使，按每股２６３港元的發行價格上限計算，預計募資總額為４０億至５０億美元（約合人民

幣２８９﹒５億至３６１﹒９億元）。募資所得的９０％將投向匈牙利項目第一期及第二期建設

。



＊美國國內共同基金禁止參與港股ＩＰＯ＊



寧德時代集資淨額將達３０７﹒１７９億港元，成為２０２１年快手集資４８３億元後，香

港最大型ＩＰＯ集資。美銀、中金、中信建投國際和摩通任其保薦人。另外，為規避美國法律風

險，寧德時代限制參與是次國際發售１﹒０９億股股份的美國投資者類型，決定將股票發售方式

改為「Ｒｅｇ Ｓ（Ｓ規例）」，即國際發售部分只會向美國境外投資者發售，並免除發行人的

某些美國監管備案義務，大多數美國大型機構投資者可通過離岸帳戶繼續參投，但擁有散戶資金

的美國國內共同基金將被排除在外。



＊成功通過ＡＳ９１００航空航天質量管理體系認證＊



另外，寧德時代最近成功通過ＡＳ９１００航空航天質量管理體系認證，該認證是由國際航

空航天質量集團（ＩＡＱＧ）制定的全球航空航天領域最高質量標準。目前，波音、空客等全球

航空巨頭及其一級供應商均強制要求合作企業通過此項認證。該認證的獲得，意味著寧德時代在

無人機、ｅＶＴＯＬ等新興市場擁有了國際化資質保障，將進一步推動全球新能源化進程。



寧德時代今早公告，公司股東及副董事長李平及其配偶擬向上海復旦大學教育發展基金會基

金會無償捐贈４０５萬股寧德時代無限售流通股股票，用於設立「復旦大學學敏自然科學研究基

金」。（ｒｙ）

