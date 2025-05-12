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AH股新聞

12/05/2025 09:29

【關稅戰】小包裹免稅政策取消未滿一周，中美全貨機運力已腰斬

　　《經濟通通訊社１２日專訊》美國自５月２日起取消中國內地和香港價值８００美元以下小
包裹免稅政策，據《財新》報道，政策取消未滿一周，中美全貨機運力已經腰斬，運價亦跌到每
公斤２０元人民幣左右。
　
　　報道引述航班數據服務公司飛友科技（飛常準）提供的數據指，５月１日至７日，中美全貨
機運力大約減少一半。其中，５月１日往返中美的全貨機航班為４６架次，５月２日為３２架次
，５月７日為２８架次。４月時，往返中美的全貨機航班平均每天有６５﹒８３班。
　
　　此前日韓作為中轉站承接了中美間的部分空運需求，在美國小包裹新政下，中國往返日韓的
航空貨運市場亦受連累。飛友科技數據顯示，５月１日至７日，往返中日的全貨機航班平均每日
３９﹒４３班，而４月平均每日６５﹒４３班；５月１日至７日，往返中韓的全貨機航班平均每
日３６﹒５７班，４月平均每日５９﹒２３班。
　
　　報道又引述國際航空貨物運費指標ＴＡＣ　Ｉｎｄｅｘ數據指，截至４月２７日的一周，從
中國和香港到美國的貨運噸位同比下降１５％。同一周，亞太地區即期運價進一步下降２％至每
公斤３﹒６７美元。
　
　　飛友科技分析師羅程洮認為，小包免稅政策的調整以及跨境電商模式的轉變，對國內航空公
司的貨運業務將造成巨大影響，特別是那些中美航線電商件佔比較高的航空公司，例如部分民營
全貨運航司，以及國有「三大航」的貨運板塊，短期內可能面臨該航線貨量及運價的雙重下滑，
直接影響收入和盈利水平。（ｓｌ）　

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