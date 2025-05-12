【關稅戰】小包裹免稅政策取消未滿一周，中美全貨機運力已腰斬

《經濟通通訊社１２日專訊》美國自５月２日起取消中國內地和香港價值８００美元以下小

包裹免稅政策，據《財新》報道，政策取消未滿一周，中美全貨機運力已經腰斬，運價亦跌到每

公斤２０元人民幣左右。



報道引述航班數據服務公司飛友科技（飛常準）提供的數據指，５月１日至７日，中美全貨

機運力大約減少一半。其中，５月１日往返中美的全貨機航班為４６架次，５月２日為３２架次

，５月７日為２８架次。４月時，往返中美的全貨機航班平均每天有６５﹒８３班。



此前日韓作為中轉站承接了中美間的部分空運需求，在美國小包裹新政下，中國往返日韓的

航空貨運市場亦受連累。飛友科技數據顯示，５月１日至７日，往返中日的全貨機航班平均每日

３９﹒４３班，而４月平均每日６５﹒４３班；５月１日至７日，往返中韓的全貨機航班平均每

日３６﹒５７班，４月平均每日５９﹒２３班。



報道又引述國際航空貨物運費指標ＴＡＣ Ｉｎｄｅｘ數據指，截至４月２７日的一周，從

中國和香港到美國的貨運噸位同比下降１５％。同一周，亞太地區即期運價進一步下降２％至每

公斤３﹒６７美元。



飛友科技分析師羅程洮認為，小包免稅政策的調整以及跨境電商模式的轉變，對國內航空公

司的貨運業務將造成巨大影響，特別是那些中美航線電商件佔比較高的航空公司，例如部分民營

全貨運航司，以及國有「三大航」的貨運板塊，短期內可能面臨該航線貨量及運價的雙重下滑，

直接影響收入和盈利水平。（ｓｌ）

