  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
貨幣攻略
etnet專輯
AH股新聞

12/05/2025 10:39

百度地圖３Ｄ導航路面植入廣告，用戶斥影響行車安全

　　《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒報道，最近社交平台有多名用戶指出，百度地圖近期為
其３Ｄ車道級導航植入廣告，用戶進入相應導航功能界面時，屏幕上顯示的３Ｄ車道地面偶爾會
出現「累了、困了、喝東鵬特飲」等廣告字眼，車道旁邊還有相應圖片廣告牌；有時廣告大字甚
至融入路口地面的直行、轉彎行車指引，導致指引不夠清晰，恐影響行車安全。
　
　　有用戶直斥，「本來以為百度地圖的開屏廣告已經很反人類。萬沒想到這公司裏居然還有高
手。你們是怎麼想到把廣告焊死在導航路面上的，想關掉都不知道怎麼弄」。還有網民表示，「
地圖雖然免費，但是有很多賺錢的方法，百度選了個最不討好的」。
　
　　有內媒報道指，一名百度內部員工證實了該廣告的真實性。報道又引述一家百度地圖廣告一
級代理商的工作人員透露，東鵬特飲的廣告是客戶單獨定制，預計廣告植入的合作費用在千萬以
上。該工作人員並介紹稱，目前市面上的地圖Ａｐｐ主要的廣告植入是面向商家植入語音播報廣
告，例如導航用戶車輛駕駛到商家位置附近後，播報商家信息，並在導航結束時植入商家團購信
息。
　
　　還有報道引述上海的律師表示，若導航廣告遮擋路線、自動播放或強制停留，可能違反《廣
告法》第４４條（不得影響用戶正常使用網絡）及第４５條（互聯網廣告須顯著標明關閉方式）
，損害用戶知情權與選擇權。如果廣告干擾駕駛員注意力可能違反《道路交通安全法》關於安全
駕駛的規定，若因此引發事故，平台或需承擔部分過錯責任。（ｓｌ）

【香港好去處】2025去邊最好玩？etnet為你提供全港最齊盛事活動，所有資訊盡在掌握！► 即睇

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 石破展示強硬立場，不會與美達成不涵蓋汽車關稅的貿...

12/05/2025 15:40

關稅戰

高息定存 | 一周高息合集，拆息大跌多間港銀下調定存息，工銀...

11/05/2025 10:57

貨幣攻略

烏克蘭被切開的血管

07/05/2025 18:16

大國博弈

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處