百度地圖３Ｄ導航路面植入廣告，用戶斥影響行車安全

《經濟通通訊社１２日專訊》據內媒報道，最近社交平台有多名用戶指出，百度地圖近期為

其３Ｄ車道級導航植入廣告，用戶進入相應導航功能界面時，屏幕上顯示的３Ｄ車道地面偶爾會

出現「累了、困了、喝東鵬特飲」等廣告字眼，車道旁邊還有相應圖片廣告牌；有時廣告大字甚

至融入路口地面的直行、轉彎行車指引，導致指引不夠清晰，恐影響行車安全。



有用戶直斥，「本來以為百度地圖的開屏廣告已經很反人類。萬沒想到這公司裏居然還有高

手。你們是怎麼想到把廣告焊死在導航路面上的，想關掉都不知道怎麼弄」。還有網民表示，「

地圖雖然免費，但是有很多賺錢的方法，百度選了個最不討好的」。



有內媒報道指，一名百度內部員工證實了該廣告的真實性。報道又引述一家百度地圖廣告一

級代理商的工作人員透露，東鵬特飲的廣告是客戶單獨定制，預計廣告植入的合作費用在千萬以

上。該工作人員並介紹稱，目前市面上的地圖Ａｐｐ主要的廣告植入是面向商家植入語音播報廣

告，例如導航用戶車輛駕駛到商家位置附近後，播報商家信息，並在導航結束時植入商家團購信

息。



還有報道引述上海的律師表示，若導航廣告遮擋路線、自動播放或強制停留，可能違反《廣

告法》第４４條（不得影響用戶正常使用網絡）及第４５條（互聯網廣告須顯著標明關閉方式）

，損害用戶知情權與選擇權。如果廣告干擾駕駛員注意力可能違反《道路交通安全法》關於安全

駕駛的規定，若因此引發事故，平台或需承擔部分過錯責任。（ｓｌ）

