《中國要聞》中國駐加國大使：期特中加能盡快就關稅問題舉行會談

《經濟通通訊社１２日專訊》中國駐加拿大大使王鏑近日接受加拿大媒體ＣＴＶ Ｎｅｗｓ

論政節目專訪時指出，中國對加拿大農產品徵收反制關稅，是對加拿大單方面對中國電動汽車加

徵關稅的回應，如果加方調整其措施，中方當然也會調整中方的措施。



王鏑稱，「現在應該說球是在加拿大這一邊」，加拿大政府已經多次向中方表達，希望通過

對話就雙方之間的問題進行溝通。但最近加拿大有聯邦大選、新政府組建等種種因素影響了進一

步溝通，「我期待在不久的將來，雙方能夠盡快就相關問題舉行會談」。



王鏑又指出，由於眾所周知的原因，中加關係遭遇挫折，其中的前因後果、是非曲直是十分

清楚的。中方願意向前看，願意和加方一起使雙方關係重回正確的軌道。當前中加關係處在一個

非常重要的節點，而互信非常重要，中加要重建互信、深化信任，為雙方關係不斷積累積極因素

。



＊駐加大使：中國從沒、也毫無興趣干涉加方內政＊



對於加拿大直指中國是「外國干涉加拿大的主要實施者」，王鏑強調，中國從來沒有、也毫

無興趣干涉加方內政，因為不干涉內政是中國外交的重要基石，「中國沒有對加拿大濫施單邊關

稅，中國也沒有宣稱要讓加拿大變成中國的一個省。想要搶加拿大錢、佔加拿大地的不是中國。

中國從來不對加拿大內部事務指手畫腳」。中國一貫尊重各國人民有權選擇適合自己國情的發展

道路，「恰恰相反，中國是外國干涉的受害者」，所以以任何莫須有的借口、似是而非的各種理

由指責中國干涉加拿大的內政毫無道理。（ｓｌ）

