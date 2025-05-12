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AH股新聞

12/05/2025 14:07

《Ａ股焦點》海康威視升０﹒８％，１億成立科技公司含半導體業務

　　《經濟通通訊社１２日專訊》企查查ＡＰＰ顯示，近日，杭州微影智控科技有限公司成立，
法定代表人為凌在龍，註冊資本為１億元人民幣，經營範圍包含工業自動控制系統裝置製造；智
能儀器儀錶銷售；儀器儀錶製造；儀器儀錶銷售；半導體器件專用設備製造；半導體器件專用設
備銷售等。
　
　　企查查股權穿透顯示，該公司由海康威視（深：００２４１５）旗下杭州海康微影傳感科技
有限公司全資持股。海康威視目前升０﹒８％。（ｓｌ）

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