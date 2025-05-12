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AH股新聞

12/05/2025 13:35

【ＦＯＣＵＳ】「共識」ＶＳ「協議」藏玄機，稅率回撤細節引關注

　　【ＦＯＣＵＳ】差之毫釐，謬以千里。被中國稱為「共識」、而被美國稱為「協議
（Ｄｅａｌ）」的瑞士會談成果，含金量到底幾何，料於周一（１２日）稍後揭盅。從白宮簡報
的措辭看，華盛頓顯然更急於將瀕臨焦糊的「關稅大餅」翻個面。中美罕有的聯合聲明料涉及磋
商機制等議題之外，備受關注的，當屬美國對華關稅將在何種前提下回撤至市場預期的５４％以
下。
　
＊改稱中方「夥伴」，美方窗口期漸窄＊
　
　　從特朗普上周五（９日）將１４５％的漫天要價坐地還錢至８０％，到白宮周日（１１日）
簡報引述美國貿易代表格里爾，將中方代表稱為「夥伴（ｐａｒｔｎｅｒｓ）」，更指「分歧可
能沒想像的大」；對比副總理何立峰僅透露「雙方一致同意建立中美經貿磋商機制」，以及「（
會談）為進一步彌合分歧和深化合作打下了基礎、創造了條件」，誰更急於達成「大刁」，不言
而喻。
　
　　就在本周末，侵侵４月１０日將對華關稅加至１４５％後首批中國商品，已抵達洛杉磯港。
多達１２０００個貨櫃中，滿是毛衣、泳帽、家具、燈具、洗碗機、工作靴等美國人的日常必需
品。就在上月底，沃爾瑪、家得寶、塔吉特等零售巨頭齊到訪白宮，向總統分享（施壓）關稅影
響。
　
　　換言之，要安撫對利潤、通脹倍感焦慮的零售商和消費者，趕在庫存耗盡、價格飆升前，以
某種形式暫停或下調部分對華關稅，窗口期愈來愈窄，或正正是今次中美會談取得「實質進展」
較預期更快的原因。
　
＊北京強調「發展利益」，不急於決戰＊
　
　　從中國商務部副部長李成鋼在記者會強調，「會談中照顧彼此的關切和發展利益」，「任何
可能達成的成果也一定必須是符合中方自身發展利益」看，「共識」顯然並不僅限於關稅稅率，
而大概率涉及芬太尼、港口費、開放市場╱投資，乃至匯率、台灣問題等。
　　　
　　更大的背景則是，特朗普無法如願召集盟友「孤立」中國，中國亦不願跟美國全面脫鈎、徹
底反面，以免讓第三方漁翁得利，雙方未來勢邊打、邊談、邊準備，邊博弈，再擇機決戰。
　
　　從此角度看，揭盅倒數中的聯合聲明，魔鬼仍在細節－－含金量不僅取決於關稅暫緩╱下調
的範圍與幅度，更繫於雙方的誠意和互信程度，能否為進一步談判設定可持續機制。倘若聲明細
節難打消短期不確定性，市場恐迎新一輪動盪。

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