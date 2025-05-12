《大灣區》人行等五部門：研究加快在南沙設立大灣區國際商業銀行

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、廣

東省人民政府聯合印發《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》（下稱

《意見》）。其中，在打造高水平對外開放門戶方面，《意見》提出，擴大金融業對外開放。積

極研究加快設立粵港澳大灣區國際商業銀行相關工作。積極引入主權財富基金、家族辦公室、風

投創投等多元化投資機構。支持符合條件的港澳投資者依法申請設立證券公司、基金公司，參控

股境內期貨公司。高標準建設南沙國際金融島、明珠金融創新集聚區、期貨產業園等平台，為港

澳金融機構跨境辦公提供空間載體。



《意見》又提出，推進跨境人民幣業務創新。在確保資金使用符合規定、交易行為可追溯的

前提下，結算銀行可直接為符合條件的外商投資企業辦理人民幣資本金入帳結算業務，無需開立

人民幣資本金專用存款帳戶。境外機構在南沙區銀行開立的人民幣銀行結算帳戶內的資金，在遵

守相應利率約定的條件下，可以轉存為定期存款及用於購買大額存單。



＊探索與港澳在債券發行機制等方面互認的可行路徑＊



完善跨境貿易和投融資管理機制。鼓勵銀行為誠信守法企業開展真實、合規的新型離岸國際

貿易、跨境電商等貿易新業態提供便利的跨境結算和貿易融資等服務。優化跨境資產轉讓業務規

則，實行本外幣一體化管理。對於符合條件的促進南沙產業發展的企業，在中長期外債審核登記

方面實施便利化措施。支持南沙區內基金公司參與交易所交易基金互掛及內地與香港基金互認安

排。探索與港澳在債券發行機制、評級標準等方面互認的可行路徑。



另外，在加強社會民生領域金融服務方面，《意見》提出，推動跨境支付服務便利化。有序

擴大港澳居民代理見證開戶試點銀行範圍，探索試點開展信用卡視頻面簽。支持銀行與非銀行支

付機構、清算機構合作依法合規開展跨境支付業務。穩步推動數字人民幣創新應用，鼓勵金融機

構參與多邊央行數字貨幣橋建設。



＊探索推進粵港澳三地徵信產品互認＊



推動跨境信用融資便利化。支持粵港澳三地徵信機構開展跨境合作，探索推進徵信產品互認

。在遵守相關法律法規、安全可控的前提下，允許在南沙和港澳地區均有分支機構的銀行開展內

部數據跨境流動試點。在港澳居民同意前提下，允許在南沙的港資或澳資銀行共享其母行掌握的

同一居民信用狀況。（ｓｌ）

