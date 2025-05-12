《大灣區》人行等五部門：支持在廣期所推出與港交所跨境合作品種

《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、廣

東省人民政府聯合印發《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》（下稱

《意見》）。其中，在推進粵港澳金融市場互聯互通方面，《意見》提出，構建便利內外聯動的

期現貨市場交易規則。支持在廣州期貨交易所推出與香港交易所跨境合作品種，積極探索期貨品

種國際合作新模式。支持廣州期貨交易所穩妥有序將已上市的期貨期權產品申請為允許境外交易

者參與交易的特定品種。支持南沙建設商品期貨交割中心，完善覆蓋期現貨市場的一體化產業服

務體系。



＊支持南沙開展跨境股權投資便利化試點＊



《意見》又提出，構建便利開展跨境保險業務的交易規則。支持粵港澳保險機構依法合規合

作開發適合南沙區居民的商業醫療險、商業保險年金、跨境車輛保險等跨境保險產品。構建便利

開展跨境股權投資業務的制度安排。支持南沙開展跨境股權投資便利化試點，簡化申辦流程。探

索依托現有數字化服務平台提供線上辦理跨境股權投資服務。



＊加快建設大灣區（南沙）跨境資管中心＊



在發展特色金融服務方面，《意見》提出，加快建設粵港澳大灣區（廣州南沙）跨境資管中

心。支持符合條件的優質證券公司通過新設或併購等方式取得公募基金資質。穩步開展「跨境理

財通」業務試點。



《意見》又提出，創新服務低碳發展的綠色金融業務。鼓勵廣州期貨交易所積極探索電力期

貨，做精做深新能源期貨品種體系。鼓勵符合條件的企業赴港澳發行綠色及可持續債券。發展服

務國際航運樞紐建設的航運金融業務。引導和鼓勵航運企業國際海運費使用人民幣計價結算。加

快航運保險發展，研發創新型航運保險產品，服務粵港澳大灣區建設。（ｓｌ）

