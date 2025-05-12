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AH股新聞

12/05/2025 17:36

《大灣區》人行等五部門：支持對南沙科創產業增加票據融資支持

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、廣
東省人民政府聯合印發《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》（下稱
《意見》），稱為落實《廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作總體方案》要求，從完善創新
創業金融服務、加強社會民生領域金融服務、發展特色金融服務、推進粵港澳金融市場互聯互通
、開展跨境金融創新與交流、完善金融監管機制等方面提出３０條重點舉措，進一步強化南沙對
粵港澳大灣區高質量發展動力源的支撐作用，將南沙建設成為中國金融業對外開放試驗示範窗口
、金融創新功能的承載區、粵港澳大灣區國際金融樞紐重要節點。
　
　　其中，《意見》提出，支持科技創新產業發展。對符合南沙產業發展導向的企業，支持金融
機構在依法合規、風險可控的前提下創新票據貼現產品、增加票據融資支持，加強多元化知識產
權金融服務。鼓勵銀行業同外部投資機構合作，探索「貸款＋外部直投」等業務新模式。支持保
險機構依法合規投資創業投資基金或直接投資於科創企業。
　
＊加大對南沙商業航天、全域無人產業支持力度＊
　
　　《意見》又提出，支持海洋產業和未來產業發展。鼓勵金融機構在依法合規、風險可控的前
提下，加大海洋產業，商業航天、全域無人產業的支持力度。鼓勵股權投資基金投資海洋高技術
產業，強化對重大海洋基礎設施建設項目、涉海企業等領域的金融服務。支持保險機構按市場化
原則發展海上保險。（ｓｌ）

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