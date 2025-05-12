【關稅戰】中國要求相關部門及產地政府嚴防戰略礦產非法外流

《經濟通通訊社１２日專訊》中國商務部今日在網站發文指，國家出口管制工作協調機制辦

公室今日組織商務部、工信部、公安部、國家安全部、自然資源部、交通運輸部、國務院國資委

、海關總署、市場監管總局、國家郵政局等部門，以及內蒙古、江西、湖南、廣東、廣西、貴州

、雲南等戰略礦產資源集中省份的地方主管部門，在湖南省長沙市召開加強戰略礦產出口全鏈條

管控工作部署會。會議要求各部門、各地方要加強對本領域、本地區相關經營主體的培訓指導與

日常監管，堅持「預防在先，處置在前」，密切跟蹤戰略礦產流向，強化信息研判共享，及時做

好預警和相關處置，嚴防戰略礦產非法外流。



商務部網站今日還就該專項行動發布答記者問文章稱，自中方對部分戰略礦產實施出口管制

以來，發現一些境外實體與境內不法人員相互勾結，企圖通過走私等方式規避出口管制措施。為

遏制走私等勢頭，國家出口管制工作協調機制辦公室９日（上周五）聚焦打擊戰略礦產走私，在

廣東省深圳市召開現場會並作出專項部署，近期還將組織一系列行動。



商務部指，該次現場會要求各相關部門加強執法協作、嚴厲打擊戰略礦產走私出口、形成「

齊抓共管」的高壓態勢，採取切實有效措施、堅決防止戰略礦產非法外流。各相關部門立即開展

行動，針對近期在戰略礦產領域出現的偽報瞞報、夾藏走私、「第三國」轉口等企圖規避出口管

制的違法違規行為，迅速開展跨部門調查和案情會商，加大口岸查驗和打擊查處力度，深挖幕後

非法實體和走私網絡，從嚴從快查辦違法案件，持續提升出口管制執法效力，切實維護國家安全

和發展利益。



為反制美國針對中國半導體產業的出口限制以及美國對華實施高額對等關稅，中國先後對鎵

、鍺、銻、鎢、中重稀土等戰略礦產實施出口管制。（ｓｌ）

