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AH股新聞

12/05/2025 15:09

【關稅戰】中美互相取消報復性高額關稅，暫保留１０％加徵關稅

　　《經濟通通訊社１２日專訊》中美兩國發表《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》顯示，美國將
對中國商品加徵的對等關稅由１２５％暫時大幅降低至１０％，連同此前因芬太尼問題而加徵的
２０％關稅，即稅率總共為３０％。中國亦暫時將反制美國對等關稅而對美加徵的１２５％關稅
大幅降低至１０％。
　
　　該份聯合聲明指，中美兩國認識到雙邊經貿關係對兩國和全球經濟的重要性，同時認識到可
持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；鑑於雙方近期的討論，相信持續的協商有助於
解決雙方在經貿領域關切的問題，本著相互開放、持續溝通、合作和相互尊重的精神，繼續推進
相關工作，雙方承諾將於２０２５年５月１４日前採取以下舉措：
　
　　美國將（一）修改２０２５年４月２日第１４２５７號行政令中規定的對中國商品（包括香
港特別行政區和澳門特別行政區商品）加徵的從價關稅，其中，２４％的關稅在初始的９０天內
暫停實施，同時保留按該行政令的規定對這些商品加徵剩餘１０％的關稅；（二）取消根據
２０２５年４月８日第１４２５９號行政令和２０２５年４月９日第１４２６６號行政令對這些
商品的加徵關稅。
　
　　中國將（一）相應修改稅委會公告２０２５年第４號規定的對美國商品加徵的從價關稅，其
中，２４％的關稅在初始的９０天內暫停實施，同時保留對這些商品加徵剩餘１０％的關稅，並
取消根據稅委會公告２０２５年第５號和第６號對這些商品的加徵關稅；（二）採取必要措施，
暫停或取消自２０２５年４月２日起針對美國的非關稅反制措施。
　
　　聯合聲明指，採取上述舉措後，雙方將建立機制，繼續就經貿關係進行協商。中方代表是國
務院副總理何立峰，美方代表是財政部長貝森特和美國貿易代表格里爾。協商可在中國、美國，
或雙方商定的第三國進行。根據需要，雙方可就相關經貿議題開展工作層面磋商。（ｓｌ）

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