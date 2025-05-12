《滬╱深股通》比亞迪為深股通十大成交活躍股榜首

《經濟通通訊社１２日專訊》港交所（００３８８）公布，上周五（９日）「滬股通」及「

深股通」首十大成交活躍股如下：



「滬股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金額

（百萬人民幣）

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貴州茅台 （６００５１９） １０６１﹒３１

恒瑞醫藥 （６００２７６） ７１１﹒０９

紫金礦業 （６０１８９９） ６４１﹒４１

招商銀行 （６０００３６） ５７６﹒０３

寒武紀 （６８８２５６） ４５６﹒１２

長江電力 （６００９００） ４５０﹒６７

中國平安 （６０１３１８） ４３２﹒７０

赤峰黃金 （６００９８８） ３９８﹒７３

三一重工 （６０００３１） ３９６﹒６６

農業銀行 （６０１２８８） ３７３﹒６５

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「深股通」首十大成交活躍股列表

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股份名稱 （編號） 買入及賣出總金

額

（百萬人民幣）

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比亞迪 （００２５９４）２７５９﹒２９

寧德時代 （３００７５０）２４４９﹒４５

新易盛 （３００５０２）１２２０﹒１９

立訊精密 （００２４７５） ９２７﹒７５

美的集團 （０００３３３） ８５４﹒４６

東方財富 （３０００５９） ６１３﹒５２

中際旭創 （３００３０８） ５６１﹒８５

北方華創 （００２３７１） ５６０﹒３４

匯川技術 （３００１２４） ５３７﹒０４

邁瑞醫療 （３００７６０） ４２７﹒３１

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（以上數字取小數點後兩個位）

