【關稅戰】習近平：關稅戰貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》中國－拉美和加勒比國家共同體論壇第四

屆部長級會議於５月１３日在北京舉行。國家主席習近平出席會議開幕式致詞時表示，當前世界

百年變局加速演進，多重風險交織疊加，各國唯有團結協作，才能維護世界和平穩定，促進全球

發展繁榮，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。



習近平指出，中國同拉美和加勒比國家都是全球南方重要成員，獨立自主是光榮傳統，發展

振興是天然權利，公平正義是共同追求。



習近平強調，面對地緣政治和陣營對抗暗流湧動，單邊主義、保護主義逆流增長，中方願同

拉方攜手啟動五大工程，包括團結工程、發展工程、文明工程、和平工程與民心工程，共謀發展

振興，共建中拉命運共同體。



習近平指中拉雖然相距遙遠，但雙方友好交往源遠流長，習近平提到，中方讚賞中拉建交國

始終堅持一個中國原則，堅定支持拉方走符合自身國情的發展道路，維護國家主權獨立，反對外

部干涉。雙方亦推動貿易投資金融不斷深化，去年貿易額首次突破５０００億美元，踐行真正多

邊主義、促進世界多極化和國際關係民主化。

