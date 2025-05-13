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AH股新聞

13/05/2025 13:56

《駐京專電》習近平：將向拉美提供６６０億人民幣信貸額度

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１３日北京專電》國家主席習近平今日在北京出席中國－拉
美和加勒比國家共同體論壇第４屆部長級會議開幕式上表示，將進口更多拉美優質產品，鼓勵中
國企業擴大對拉投資，中國將向拉美提供６６０億元人民幣信貸資金額度。
　
＊首批向拉美和加勒比地區５個國家實施免簽政策＊
　
　　習近平表示，關稅戰、貿易戰沒有贏家，霸凌霸道只會孤立自身。要加強發展戰略對接，深
入推進高質量共建「一帶一路」，深化基礎設施，農業、糧食、能源、礦產等傳統領域合作，拓
展清潔能源、５Ｇ通訊、數字經濟、人工智能等新興領域合作，實施中拉科技夥伴計劃。同時，
為進一步便利雙方人員的友好往來，中方決定首批向拉美和加勒比地區５個國家實施免簽政策。
　
　　習近平提出「五大工程」分別是：團結工程、發展工程、文明工程、和平工程、民生工程。
習近平稱，中方願同拉方繼續在涉及彼此核心利益和重大關切問題上，相互支持。在和平工程中
，他指出，中方願同拉美共同落實全球安全產品，支持宣布拉美和加勒比為和平區的公告，和拉
美和加勒比３３國關於建立無核區的聲明，加強災害治理，網絡安全反恐、反腐敗、禁毒打擊跨
國有組織犯罪合作，努力維護地區安全穩定。
　
　　他提出，雙方要密切各領域交往，就重大國際和地區問題加強溝通和協調。未來３年中方將
每年邀請３００名拉共體成員國政黨幹部來華考察，訪問交流治國理政經驗。

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