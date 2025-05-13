《中國要聞》上海北外灘建設股權投資集聚區，籌劃併購資源集聚區

《經濟通通訊社１３日專訊》上海舉行市政府新聞發布會，介紹北外灘開發建設五周年成果

等有關情況。北外灘金融集聚區正全力建設股權投資集聚區，籌劃併購資源集聚區。



上海未來將重點聚焦「兩個一公里」，引導金融活水持續激發科創活力、服務實體經濟。「

兩個一公里」分別為創新孵化的「最先一公里」，發展風險資本、壯大耐心資本，引導投早、投

小、投長期、投硬科技。



目前已集聚ＶＣ、ＰＥ機構在內的資管機構２１００餘家，管理規模８萬億元人民幣；企業

上市「最後一公里」，統籌上市和融資兩個服務中心，助力科創企業提級擴容，博泰、數傳等企

業已啟動上市。此外，上海北外灘金融集聚區還以市場化方式創新設立企業庭外重組中心，有效

銜接庭內重整，介入困境企業救助，服務特殊資產市場。



上海市規劃資源局局長張玉鑫表示，北外灘是上海航運和金融中心建設的核心承載區域之一

，國務院批復的「上海２０３５」總體規劃明確提出，北外灘作為城市主中心（中央活動區），

提升全球城市核心功能，打造「外灘－陸家嘴－北外灘」國際經濟、金融、航運「黃金三角」。

（ｅｗ）

