《神州債市》人行上海總部：做好科技創新債券落地推動工作

《經濟通通訊社１３日專訊》人行、中證監日前聯合發布關於支持發行科技創新債券有關事

宜的公告，引導長期資本投早、投小、投長期、投硬科技，促進構建同科技創新相適應的金融體

制。人行上海總部會同市委金融辦等相關部門積極推動上海地區相關私募股權機構、科技型企業

、金融機構參與全國首批科技創新債券發行。



截至５月９日，上海地區已有２家科技型企業、１家股權投資機構納入全國首批試點。其中

，新微科技集團成功發行２億元人民幣科技創新債券，募集資金直接用於對集成電路產業鏈相關

企業的股權投資。



人民銀行上海總部認真做好科技創新債券落地推動工作。一是第一時間將相關政策向上海市

委、市政府作專題匯報，推動建立上海市領導擔任組長的專項工作機制。二是與市委金融辦、財

政部門、產業部門密切溝通協調，建立科技創新債券儲備項目庫，推動通過地方風險分擔、貼息

等政策予以支持。三是加強與交易商協會、中債信用增進的溝通交流，指導上海地區金融機構積

極參與科技創新債券發行和承銷，動態跟蹤工作進展並及時協助發行人解決註冊發行相關問題。

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