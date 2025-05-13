【關稅戰】富達：中美暫時減稅屬鼓舞訊號，有助恢復市場信心

《環富通基金頻道１３日專訊》中美發表聯合聲明宣布暫時降低關稅，美國將在９０天內對

中國內地商品的關稅從１４５％降至３０％，而中國內地則同時對美國進口商品的關稅從

１２５％降至１０％。富達國際亞太區投資總監Ｓｔｕａｒｔ Ｒｕｍｂｌｅ表示，此消息帶動

股市積極反應，中港股市應聲向好。



這種短期緩解對市場來說是鼓舞的訊號，有助恢復市場信心。儘管整體關稅削減幅度大，削

減時間卻有限，然而目前市場情緒及本地支持政策可能比實質協議內容更重要。投資者從這份聲

明可獲得幾項啟示。



＊有助緩解中美經濟崩潰風險，惟全球貿易流向已轉變＊



首先，儘管是暫時減稅，但這反映整體有效關稅負擔顯著轉變。中美之間的高關稅制度已造

成重大破壞，減少兩大經濟體的雙邊貿易，並增加全球經濟普遍放緩風險。儘管目前兩個經濟體

都尚未接近崩潰邊緣，但整體關稅大幅降低，將有助緩解此風險。美國政府可能會繼續透過延長

減稅和其他旨在支持家庭支出的財政措施來支持需求。中國內地多年來致力減少對美國出口的依

賴，為新一輪貿易緊張局勢作好準備，同時保留擴大內地刺激措施的能力。這些發展加上貿易障

礙降低，應能對股票和信貸市場產生支持作用。



其次，即使關稅削減，全球貿易流向已在轉變。中美直接貿易下降，導致愈來愈多貿易轉道

東南亞和其他所謂第三國。關稅差異仍存在，並將繼續根據相對競爭力、基礎設施能力和各國政

策反應來影響貿易流動。企業需時調整其供應鏈和物流等結構性轉變，對於考慮在亞洲配置資金

的投資者來說，這些轉變非常重要。



最後，儘管此發展令人鼓舞，但投資者或應視此為中美關係在更廣泛且長期的緊張局勢中緩

和，同時走向更大程度自給自足的轉變。（ｗａ）

