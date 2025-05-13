《神州頭條》財經報章頭版摘要：推動南沙加快建設跨境資管中心

《經濟通通訊社１３日專訊》內地主要財經報章頭版摘要如下：



商務部新聞發言人就中美日內瓦經貿會談聯合聲明發表談話

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當地時間５月１０日至１１日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國

財政部長貝森特和貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。當地時間５月１２日上

午９：００，雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》。商務部新聞發言人就此發表談話。本

次中美經貿高層會談取得實質性進展，大幅降低雙邊關稅水平，美方取消了共計９１％的加徵關

稅，中方相應取消了９１％的反制關稅；美方暫停實施２４％的「對等關稅」，中方也相應暫停

實施２４％的反制關稅，還相應暫停或取消對美國的非關稅反制措施。



國新辦發布《新時代的中國國家安全》白皮書

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國務院新聞辦公室５月１２日發布《新時代的中國國家安全》白皮書，旨在全面闡釋新時代中國

國家安全工作的創新理念、生動實踐和建設成果，增進國際社會對中國國家安全的認知和理解。



前４個月中國汽車產銷量首次突破千萬輛

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記者１２日從中國汽車工業協會獲悉，２０２５年１至４月，中國汽車產銷量分別為

１０１７﹒５萬輛和１００６萬輛，同比分別增長１２﹒９％和１０﹒８％。前４個月產銷量首

次突破千萬輛，彰顯汽車產業活力。內需潛力加快釋放，起到較好支撐作用。１至４月，汽車國

內銷量達到８１２﹒３萬輛，同比增長１２％，高於汽車整體銷量增幅１﹒２個百分點。





《上海證券報》



中美日內瓦經貿會談聯合聲明

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中華人民共和國政府（「中國」）和美利堅合眾國政府（「美國」），認識到雙邊經貿關係對兩

國和全球經濟的重要性；認識到可持續的、長期的、互利的雙邊經貿關係的重要性；鑑於雙方近

期的討論，相信持續的協商有助於解決雙方在經貿領域關切的問題；本著相互開放、持續溝通、

合作和相互尊重的精神，繼續推進相關工作。



商務部新聞發言人就中美日內瓦經貿會談聯合聲明發表談話

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當地時間５月１０日至１１日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國

財政部長貝森特和貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。當地時間５月１２日上

午９：００，雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》。商務部新聞發言人就此發表談話。



支持廣州南沙建成金融業，對外開放試驗示範窗口

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《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》總體要求，堅持「立足灣區、

協同港澳、面向世界」，加大金融支持南沙建設力度，進一步強化南沙對粵港澳大灣區高質量發

展動力源的支撐作用，將南沙建設成為中國金融業對外開放試驗示範窗口、金融創新功能的承載

區、粵港澳大灣區國際金融樞紐重要節點。





《證券時報》



商務部新聞發言人就中美日內瓦經貿會談聯合聲明發表談話

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當地時間５月１０日至１１日，中美經貿中方牽頭人、國務院副總理何立峰與美方牽頭人、美國

財政部長貝森特和貿易代表格里爾在瑞士日內瓦舉行中美經貿高層會談。雙方圍繞落實今年１月

１７日中美元首通話重要共識進行了坦誠、深入、具有建設性的溝通，在經貿領域達成一系列重

要共識。當地時間５月１２日上午９：００，雙方發布《中美日內瓦經貿會談聯合聲明》。商務

部新聞發言人就此發表談話。



五部門推動南沙加快建設跨境資管中心

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為加大金融支持南沙建設力度，中國人民銀行、金融監管總局、中國證監會、國家外匯局、廣東

省政府５月１２日聯合發布《關於金融支持廣州南沙深化面向世界的粵港澳全面合作的意見》，

提出３０條重點舉措，又被稱為「南沙金融３０條」，從創新金融服務、發展特色金融服務、推

進粵港澳互聯互通、開展跨境金融創新等方面，進一步強化金融對廣州南沙和粵港澳大灣區高質

量發展的支撐作用。



２０２４年度秋糧收購超三億噸

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國家糧食和物資儲備局１２日發布數據顯示，截至２０２５年４月底，２０２４年度秋糧旺季收

購圓滿收官，累計收購秋糧３﹒４５億噸，為近年來較高水平。分品種看，中晚秈稻收購

６０００萬噸、粳稻４５００萬噸、玉米２﹒２７億噸、大豆１３００萬噸。（ｅｗ）

