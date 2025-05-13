《鍾之日記》關稅暫緩搶出貨，航運股逆市造好

《鍾之日記》５月１３日，香港天氣：晴。香江魚缸：跌。祖國股市：升。



中美貿易談判取得積極成果，兩國不僅互降關稅，美國最新更大幅削減來自中國及港澳地區

小包裹從價關稅，有消息指中國本周開始通知相關部門和國內航空公司，可以恢復接收波音飛機

。隔夜美股三大指數均以緊貼全日高位收市，金龍中國指數漲５﹒４％。港股連升八個交易日後

遇回吐，今日低開低走，恒生指數收報２３１０８，跌４４１點或１﹒９％，主板成交超過

２１９８億元。



＊中美關係回暖，Ａ股走出連升＊



滬深股市亦已盡數收復了４月美國開徵對等關稅以來的跌幅。今日高開低走，三大指數收市

漲跌不一。滬綜指收升０﹒１７％，報３３７４﹒８７點，深成指跌０﹒１３％，創業板指跌

０﹒１２％。兩市全天成交額１﹒２９萬億元人民幣，較上個交易日微減１﹒３％。



分析人士認為，關稅削減將給股市注入積極情緒，但隨著外部壓力減少，中國的政策對衝力

度可能降低並抑制股市上行的空間。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，９０

天的暫緩期內中國企業可能持續對美國市場「搶出口」，目前認為２０２５年ＧＤＰ增速或達到

３﹒７％至４％，具體取決於美國對中國產品最終加徵關稅幅度和國內額外政策刺激加碼的實際

規模。



＊航運股收漲，關稅暫緩留出搶運窗口期＊



航運股今日多數收漲，德翔海運（０２５１０）升逾５％，東方海外國際（００３１６）升

逾４％，青島港（０６１９８）漲超３％，海豐國際（０１３０８）漲逾２％，中國外運

（００５９８）收升１﹒７％，中遠海運港口（０１１９９）升近１％。中遠海能

（０１１３８）則跌逾３％。



中美經貿高層會談取得實質性進展，也給航運市場帶來短暫利好，一定程度支撐海運及港口

股走強。內媒引述貿易專家指，預計中國跨境電商將利用中美協議的９０日關稅暫緩期大批量進

貨，為美國倉庫補貨。



另外，特朗普修正行政命令，調整低於８００美元小額包裹的從價關稅稅率，從１２０％降

至５４％，但維持每件小額郵遞物品１００美元的從量關稅，適用港澳地區。



有業內專家指出，美對中課徵３０％關稅、中對美課徵１０％關稅，是一個框架協議、未來

仍有機會下修。第二季應該就是今年谷底，美國線運價已見止跌跡象，預估關稅談判最晚到７月

有機會大致明朗。第三季也是海運傳統旺季，屆時聖誕、感恩等節慶貨品開始拉貨，下半年海運

價量有機會逐季轉好。



銀河期貨分析指出，此次中美談判關稅降幅超預期，疊加部分關稅暫緩９０天，預計將留出

搶運窗口期，疊加歐美航線開始逐漸迎來集裝箱發運旺季，貿易戰２﹒０的大背景下，貨主對未

來關稅不確定性的擔憂有望開啟短期的搶運和補庫，從而減緩美線將多餘運力調配至歐線的壓力

，有望催化歐線運價逐漸築底回升。



＊光伏龍頭傳收儲，板塊普遍造好＊



內媒引述光伏行業傳聞稱，業內正計劃由硅料行業排名前六的廠商來收購剩餘所有硅料產能

，且某頭部廠商提議減產挺價，並設置了挺價的目標區間。



《證券時報》從業內人士處了解到，確有頭部硅料廠商提出了減產挺價的方案，且該廠商與

部分硅料廠商進行了事先溝通，但方案能否成行尚是未知數。此外，有業內人士提出解決當前硅

料低價虧損困局的另一種方案，即企業宣布停產一兩個月，優先消化庫存再重新啟動生產，令硅

料企業重新回到微利或者不至於虧損情況。



有媒體向相關企業高管、投資者熱線進行求證，惟受訪高管或接線客服均表示，沒有聽說過

硅料頭部企業有硅料「收儲計劃」，也不知道這一傳聞是從何種口徑流入市場。但受訪者不約而

同地提到現在硅料產能的供需博弈狀況，頭部硅料企業的產能利用率有的在２０％到３０％之間

，有的比３０％多一點。國內六大硅料廠之一的某企業總經理說，這個行業的出路是需要大家一

起去努力，減少更多庫存。



減產傳聞未能證實下，依然帶動部分光伏股升勢，協鑫科技（０３８００）收升３﹒５％，

陽光能源（００７５７）漲４﹒５％，北京能源國際（００６８６）揚２﹒８％，新特能源

（０１７９９）升０﹒４％，而福萊特玻璃（０６８６５）衝高回落、收市微跌０﹒５％，信義

光能（００９６８）挫３％。



＊編者按：本文只供參考之用，並不構成要約、招攬或邀請、誘使、任何不論種類或形式之申述

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