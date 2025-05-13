《Ａ股焦點》來伊份微跌，公告就「異物粽」事件與消費者達成和解

《經濟通通訊社１３日專訊》來伊份（滬：６０３７７７）今日在官網發布「關於消費者反

映蜜棗粽問題處理的情況說明」。來伊份表示，事情發生後，公司迅速採取行動，對相關批次產

品進行了下架封存處理，並全力配合市場監督管理部門的調查工作。目前，市場監督管理部門沒

有檢查到任何不合格產品。本著及時高效解決問題的態度，盡可能地消除社會影響，公司在市場

監督管理部門的積極協調下，先行與消費者達成和解，力求快速消除更多消費者及公眾媒體對公

司產品的質疑。



來伊份同時表示，目前，消費者提供的產品已被市場監督管理部門封存，後續如核實公司產

品存在質量問題，公司願承擔一切責任。



來伊份現微跌０﹒２３％，報１３﹒２３元人民幣。



５月１０日，ＩＰ地址顯示為江蘇的一位消費者連發兩條視頻投訴，稱在來伊份的粽子中吃

出疑似帶血創可貼的異物，要求來伊份官方給出一個明確的回應。



５月１２日早間，來伊份發布公告稱，公司在關注到輿情的第一時間已啟動全鏈路調查程序

，並積極與相關消費者溝通，確保消費者的健康與權益得到保障。同時，已對本批次蜜棗粽產品

進行下架處理，消費者可在就近門店退換貨，並獲得相同金額的額外補償。（ｊｑ）

