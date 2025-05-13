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AH股新聞

13/05/2025 09:13

【關稅戰】路透：中國完全取消稀土出口管制可能性不大

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》報道，雖然美中關稅戰暫時休戰，但中國完全取消
稀土出口管制的可能性不大。不過據業內人士表示，中國商務部可能會加快審批出口許可的申請
，甚至可能很快會向美國客戶發放許可證。
　
　　中美貿易高層發表聯合聲明，同意降低關稅。聲明提到，中國將「採取必要措施，暫停或取
消自２０２５年４月２日起針對美國的非關稅反制措施。」
　
　　今年４月２日，美國宣布對中國加徵３４％對等關稅，中國商務部及海關總署４月４日發出
公告，宣布對７種中重稀土相關物項實施出口管制，出口經營者出口相關中重稀土物項，需向國
務院商務主管部門申請許可。
　
　　報道引述業內消息人士表示，宣布關稅戰休戰可能會使中國商務部加快審批出口許可的申請
，理論上審批需要４５天，甚至可能很快會向美國客戶發放許可證。其一位消息人士稱，預計中
國當局會加快發放出口許可證，有美國客戶的出口商可能很快就會獲得許可證。
　
　　不過，報道指，中國不太可能取消出口管制，因為這是一攬子措施的一部分，讓中國對不同
關鍵礦產有更大的控制權。中國是全球數十種戰略礦產的最大供應國，而美國的稀土主要從中國
進口。（ｊｑ）

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