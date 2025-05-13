【關稅戰】中國據悉允許境內航空公司恢復接收波音飛機

《經濟通通訊社１３日專訊》在中美就關稅下調達成協議後，中國據悉允許境內航空公司恢

復接收波音飛機。據《彭博》引述知情人士表示，中國政府本周開始通知相關部門和國內航空公

司，可以恢復接收波音飛機。知情人士說，是否接收波音飛機將取決於航空公司自身商業需求。

其中一位知情人士稱，航空公司可以自行磋商、決定和安排何時恢復接收。



不過，中國民航局沒有立即回覆彭博尋求置評的傳真。波音公司不予置評。



中美周末在日內瓦舉行經貿會談後，５月１２日發布聯合聲明，同意暫時大幅下調對彼此加

徵的關稅。在這份聲明中，中國承諾將於５月１４日前採取必要措施，暫停或取消自２０２５年

４月２日起針對美國的非關稅反制措施。



報道指，如果雙方三個月內未就繼續降低關稅達成進一步協議，波音向中國客戶交付飛機的

窗口存在再次關閉的風險。



在美國巨額對等關稅下，中國拒收數架波音飛機，波音當時稱準備對尚未交收的中國訂購飛

機尋找替代買家，印度、馬來西亞和沙特等公開表達興趣。中國商務部新聞發言人在４月２９日

就波音公司飛回三架擬交付飛機答記者問，直指美方揮舞關稅大棒，擾亂國際航空運輸市場，很

多企業無法開展正常貿易投資活動，中國的相關航空公司、美國波音公司都深受其害。



中國預計在未來２０年的飛機需求將佔全球市場的２０％。２０１８年，近四分之一的波音

飛機最終流向中國客戶。但最近幾年，由於雙邊貿易緊張和波音自身問題，波音公司都沒有獲得

中國的重大訂單。（ｊｑ）

