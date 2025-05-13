【關稅戰】電商小包裹未納豁免關稅，特朗普：周末或與習近平通話

《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》報道，中美１２日宣布暫時削減關稅，並未恢復美

國對中國電商小額包裹的關稅豁免，但仍然給Ｓｈｅｉｎ和Ｔｅｍｕ等電商一個調整業務的窗口

。貿易專家指出，中國電商料將利用協議的９０天關稅暫緩期大批量進貨，為美國倉庫補貨。



＊特朗普稱中美關係「重啟」＊



美國總統特朗普１２日表示，他可能會在本周末與中國國家主席習近平通話。他稱，兩國之

間的談判已使兩國關係「重啟」，形容雙方關係非常友好，美國不希望傷害中國，並認為中國也

非常樂意與美國互動，又指出自己最大目標是打開中國市場。



當被記者追問道，如果在這９０天結束時仍未與中國達成更長期的協議，那麼關稅會否回到

１４５％的水平？特朗普回答說：「不，但它們會大幅上漲。」



＊Ｓｈｅｉｎ和Ｔｅｍｕ料利用９０天暫緩期補貨＊



特朗普政府５月２日終止了對來自中國和香港低於８００美元包裹免稅進入美國的政策。取

消該政策後，大多數中國商品將被徵收高達１４５％的高額關稅，這對以低價為核心的商業模式

構成了威脅，也導致Ｓｈｅｉｎ和Ｔｅｍｕ削減在美國的廣告支出，轉而投向歐洲市場。



由於周一宣布的協議中沒有提及小額包裹豁免問題，專家表示，這一豁免似乎不會恢復。即

便如此，９０天內將關稅從１４５％下調至３０％，將有助於中國電商以更低的成本為其美國倉

庫補貨。



俄亥俄州邁阿密大學供應鏈管理副教授Ｙａｏ Ｊｉｎ指出，未來９０天，Ｓｈｅｉｎ和

Ｔｅｍｕ料將通過集裝箱船向美國批量運送產品，而不是通過飛機運輸，以便在下一次可能的關

稅上調前備貨。定價平台Ｘｅｎｅｔａ的首席航空貨運官Ｎｉａｌｌ ｖａｎ ｄｅ Ｗｏｕｗ

說，在小額包裹豁免取消前，中國至美國航線上大約５０％的航空貨運是小額電商出貨，根據諮

詢公司Ｒｏｔａｔｅ的數據顯示，自５月２日以來，中美空運的日均貨運能力總體下降了３９％

。（ｒｙ）

