  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
etnet專輯
山今養生智慧
etnet專輯
AH股新聞

13/05/2025 08:30

【關稅戰】電商小包裹未納豁免關稅，特朗普：周末或與習近平通話

　　《經濟通通訊社１３日專訊》據《路透》報道，中美１２日宣布暫時削減關稅，並未恢復美
國對中國電商小額包裹的關稅豁免，但仍然給Ｓｈｅｉｎ和Ｔｅｍｕ等電商一個調整業務的窗口
。貿易專家指出，中國電商料將利用協議的９０天關稅暫緩期大批量進貨，為美國倉庫補貨。
　
＊特朗普稱中美關係「重啟」＊
　
　　美國總統特朗普１２日表示，他可能會在本周末與中國國家主席習近平通話。他稱，兩國之
間的談判已使兩國關係「重啟」，形容雙方關係非常友好，美國不希望傷害中國，並認為中國也
非常樂意與美國互動，又指出自己最大目標是打開中國市場。
　
　　當被記者追問道，如果在這９０天結束時仍未與中國達成更長期的協議，那麼關稅會否回到
１４５％的水平？特朗普回答說：「不，但它們會大幅上漲。」
　
＊Ｓｈｅｉｎ和Ｔｅｍｕ料利用９０天暫緩期補貨＊
　
　　特朗普政府５月２日終止了對來自中國和香港低於８００美元包裹免稅進入美國的政策。取
消該政策後，大多數中國商品將被徵收高達１４５％的高額關稅，這對以低價為核心的商業模式
構成了威脅，也導致Ｓｈｅｉｎ和Ｔｅｍｕ削減在美國的廣告支出，轉而投向歐洲市場。
　
　　由於周一宣布的協議中沒有提及小額包裹豁免問題，專家表示，這一豁免似乎不會恢復。即
便如此，９０天內將關稅從１４５％下調至３０％，將有助於中國電商以更低的成本為其美國倉
庫補貨。
　
　　俄亥俄州邁阿密大學供應鏈管理副教授Ｙａｏ　Ｊｉｎ指出，未來９０天，Ｓｈｅｉｎ和
Ｔｅｍｕ料將通過集裝箱船向美國批量運送產品，而不是通過飛機運輸，以便在下一次可能的關
稅上調前備貨。定價平台Ｘｅｎｅｔａ的首席航空貨運官Ｎｉａｌｌ　ｖａｎ　ｄｅ　Ｗｏｕｗ
說，在小額包裹豁免取消前，中國至美國航線上大約５０％的航空貨運是小額電商出貨，根據諮
詢公司Ｒｏｔａｔｅ的數據顯示，自５月２日以來，中美空運的日均貨運能力總體下降了３９％
。（ｒｙ）

etnet榮獲HKEX Awards 2024 「最佳證券數據供應商」大獎► 查看詳情

返回AH股新聞

產品服務
專業版
HV2
精裝版
SV2
串流版
IQ 登入
強化版
TQ
強化版
MQ

【etnet獨家優惠】親手炮製母親節＆端午節海鮮盛宴！使用優惠碼享95折優惠！

etnet榮膺「第九屆傳媒轉型大獎」四大獎項

【限時優惠$68/月】申請etnet強化版MQ手機串流報價服務 捕捉板塊輪動，提高獲利勝算

關稅戰 | 中美關稅戰暫停90日，加稅反制暫緩時間線全梳理

13/05/2025 15:47

關稅戰

中美關稅談判被忽視的看點

13/05/2025 15:06

大國博弈

高息定存 | 多間銀行下調港元定存年息，滙豐3個月2.8厘

12/05/2025 17:12

貨幣攻略

說說心理話

Watch Trends 2025

北上食買玩

Wonder in Art

理財秘笈

流感高峰期

山今養生智慧

輕鬆護老

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯黃金
bitcoin 加密貨幣
funds 基金
ETF 交易所買賣基金
attraction 香港好去處