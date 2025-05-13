【關稅戰】中美關稅戰暫停９０日，加稅反制暫緩時間線全梳理

《經濟通通訊社記者丘敏華１３日報道》５月１２日，中美日內瓦經貿會談聯合聲明發布，

雙方大幅降低雙邊關稅水平。美國對中國商品關稅稅率由１４５％降至３０％，中國對美國商品

關稅由１２５％降至１０％。兩國直接取消「報復性關稅」，變相回到３４％「對等關稅」起點

。在「對等關稅」上，雙方從初始日暫緩執行當中２４％關稅，維持互徵１０％，為期９０日。

中美經貿博弈仍在繼續。



＊中美關稅戰時間線＊



１月３１日（美東時間）

以芬太尼問題等為由，美國自２月１日起對進口自中國的商品加徵關稅１０％。



２月２７日（美東時間）

美國宣布３月４日起在對中國商品加徵１０％關稅的基礎上，再額外增加１０％，累達２０％



４月２日（美東時間）

美方宣布對中國的「對等關稅」稅率為３４％。



４月２日（美東時間）

美方撤銷中港兩地的小額包裹免稅安排，並徵收從價稅３０％或每件包裹徵收２５美元，６月

起則徵收５０美元。



４月４日（北京時間）

中方反制，宣布對美國輸華商品加徵３４％關稅。



４月４日（北京時間）

中國公告對釤、釓、鋱、鏑、櫓、鈧、釔等７類中重稀土相關物項實施出口管制措施。



４月７日（美東時間）

美方威脅進一步對華加徵５０％關稅。



４月８日（美東時間）

美方將此前宣布對中國輸美產品加徵３４％「對等關稅」進一步提高５０％至８４％。



４月８日（美東時間）

美國將中國內地和香港的小包裹徵稅額翻３倍，從貨值的３０％加到９０％；進口商須繳付關

稅為貨值的９０％或７５美元，並在６月１日後升至１５０美元。



４月９日（北京時間）

中方宣布對美國輸華商品加徵關稅由３４％提高至８４％。



４月９日（美東時間）

美方宣布對中國輸美商品加徵關稅由８４％提高至１２５％。



４月９日（北京時間）

中國商務部將６家美國企業列入不可靠實體清單、１２家美國實體列入出口管制管控名單。



４月１０日（美東時間）

白宮行政命令顯示，美國將中港的小包裹徵稅從貨值的９０％增至１２０％。



４月１１日（北京時間）

中方宣布對美國加徵關稅由８４％提高至１２５％，同時表明即便美方再加徵關稅，中方亦不

予理會。



５月１２日（北京時間）

中美聯合聲明發布，同意互降「對等關稅」。中國對美進口商品加徵關稅稅率暫為１０％，美

國對華加徵關稅暫為３０％，包括１０％對等關稅和２０％芬太尼關稅。中美雙方達成９０天暫

停關稅的協議，中方同意採取必要措施，暫停或取消自４月２日起針對美國的非關稅反制措施。



５月１２日（美東時間）

特朗普修正行政命令，調整低於８００美元小額包裹的從價關稅稅率，從１２０％降至５４％

，但維持每件小額郵遞物品１００美元的從量關稅，適用港澳地區。

