《打擊貪腐》中石油原董事長王宜林判囚１３年，受賄３５０１萬

《經濟通通訊社１３日專訊》今日，內蒙古自治區鄂爾多斯市中級人民法院一審公開宣判中

國石油天然氣集團有限公司原黨組書記、董事長王宜林受賄一案，對被告人王宜林以受賄罪判處

有期徒刑十三年，並處罰金人民幣三百萬元；對王宜林犯罪所得財物及孳息依法予以追繳，上繳

國庫。



經審理查明：１９９６年至２０２０年，被告人王宜林利用擔任新疆石油管理局勘探開發研

究院黨委副書記、院長，新疆石油管理局黨委常委、副局長，中國石油天然氣股份有限公司新疆

油田分公司黨委書記、總經理，中國石油天然氣集團公司黨組成員、副總經理，中國海洋石油總

公司黨組書記、董事長，中國石油天然氣集團有限公司黨組書記、董事長等職務上的便利，為有

關個人在職務調整、項目承攬、企業經營等事項上提供幫助，非法收受財物共計折合人民幣

３５０１萬餘元。



公開資料顯示，王宜林出生於１９５６年９月，早期在中石油旗下新疆石油管理局任職，

２００３年７月進入中石油集團，至２０１１年調任中海油董事長。２０１５年５月，王宜林重

返中石油接任董事長，２０２０年１月被免職。２０２１年５月，王宜林獲聘為中國核工業集團

有限公司外部董事，至２０２４年２月不再擔任。



２０２４年２月２日，中紀委國家監委網站通報王宜林涉嫌嚴重違紀違法被查；同年７月

３１日，王宜林被通報開除黨籍。通報提到，王宜林長期結交政治騙子並被其利用，對抗組織審

查。（ｊｑ）

