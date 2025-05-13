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AH股新聞

13/05/2025 09:28

《Ａ股行情》中美暫休戰，美股大漲，滬綜指高開０﹒５％

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中美關稅戰暫休，雙方經過日內瓦會議後，同意暫時調降高額
關稅。消息曝光後，隔晚美股大漲，三大股指均收復關稅戰以來的所有失地；至於滬深股市今早
也集體高開，滬綜指高開０﹒５％，報２４９５﹒００點，深成指高開０﹒９８％，創業板指高
開１﹒２９％。美國總統特朗普又放話，他本周可能與中國國家主席習近平通話，並稱中國已同
意取消對美國產品的非關稅壁壘。
　
　　特朗普周一（１２日）在白宮說，「中方將暫停並取消所有非貨幣壁壘。他們已經同意這麼
做」。其表態暗示，北京可能願意取消那些長期以來妨礙外資進入中國市場的規章制度、出口限
制以及股份所有權規定。不過，市場分析指，特朗普過去在有關貿易談判進展上曾做出誇大的表
述。
　
　　中美會談後，官媒《人民日報》署名為「鍾聲」的評論文章稱，未來之路也許並不平坦，但
中方願同美方一道，以此次中美經貿高層會談為良好基礎，繼續以解決問題的務實態度，保持對
話勢頭，推動中美經貿關係健康穩定發展。中美日內瓦經貿會談的意義不僅在於達成的具體成果
，更在於中美雙方重新確認了平等對話協商解決分歧的路徑。
　
　　值得留意的是，中美雖然互相大降關稅，但美國未恢復對中國電商小額包裹的關稅豁免政策
。即便如此，９０天內將對華關稅從１４５％下調至３０％，將有助於中國電商為其美國倉庫補
貨。
　
　　另外，人民銀行今日進行１８００億元（人民幣．下同）７天期逆回購，公開市場今日有
４０５０億元逆回購到期，即今日淨回籠２２５０億元。（ｒｙ）

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