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AH股新聞

13/05/2025 11:43

《Ａ股行情》滬綜指半日升幅收窄至０﹒０８％，銀行活躍軍工回吐

　　《經濟通通訊社１３日專訊》中美暫緩巨額關稅，引來美股狂歡，但Ａ股市場卻高開低走，
滬指上午僅升０﹒０８％，報３３７１﹒８６點，深成指及創業板指更收跌，半日跌０﹒２４％
及０﹒２３％。滬深兩市半日成交８８４０億元（人民幣．下同），較上個交易日增加４０８億
元或４﹒８％。
　
　　據白宮官網，美國總統特朗普５月１２日修正行政命令，將價值低於８００美元小額包裹的
從價關稅稅率，從１２０％降低到５４％。同時撤銷原計劃於６月１日將小額郵遞物品的從量關
稅從１００美元提高至２００美元的規定。跨境電商股一度衝高，恆而達（深：３００９４６）
、華紡股份（滬：６００４４８）、青島金王（深：００２０９４）上午升停。
　
　　受中美止戰消息影響，銀行股再度活躍，板塊指數升近１﹒３％，浦發銀行
（滬：６０００００）等再創歷史新高，工商銀行（滬：６０１３９８）及郵儲銀行
（滬：６０１６５８）上午均升超１％。
　
　　印巴衝突雙方在１０日下午達成停火協議，地緣緊張局勢降溫，近期表現強勢的軍工板塊回
吐，中航成飛（深：３０２１３２）挫逾６﹒２％，中航沈飛（滬：６００７６０）大跌５％。
（ｒｙ）

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