《Ａ股行情》美降中國小包裹關稅，滬綜指小升０﹒１７％

《經濟通通訊社１３日專訊》中美貿易談判後兩國互減關稅，隔夜美股飆升，滬深股市亦已

盡數收復了４月美國開徵對等關稅以來的跌幅。繼減關稅後，美國白宮又宣布總統特朗普修正行

政命令，將來自中國的小額包裹從價關稅稅率從１２０％降低到５４％。



滬深股市今日高開低走，三大指數收市漲跌不一。滬綜指收升０﹒１７％，報

３３７４﹒８７點，深成指跌０﹒１３％，創業板指跌０﹒１２％。兩市全天成交額１﹒２９萬

億元（人民幣．下同），較上個交易日減１６９億或１﹒３％。



分析人士認為，關稅削減將給股市注入積極情緒，但隨著外部壓力減少，中國的政策對衝力

度可能降低並抑制股市上行的空間。瑞銀亞洲經濟研究主管及首席中國經濟學家汪濤表示，９０

天的暫緩期內中國企業可能持續對美國市場「搶出口」，目前認為２０２５年ＧＤＰ增速或達到

３﹒７％至４％，具體取決於美國對中國產品最終加徵關稅幅度和國內額外政策刺激加碼的實際

規模。



盤面上，小額包裹降稅率，加上「搶出口」，航運板塊升２﹒４％領漲；日用化工走強，收

漲１﹒９％；銀行股表現活躍，浦發銀行（滬：６０００００）收升３﹒２％，盤中創近五年新

高。下跌方面，軍工股調整，中航成飛（深：３０２１３２）大跌７﹒４％；商業航天、人形機

器人、元器件等跌幅居前。（ｒｙ）



表列滬深股市主要指數

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收市（點） 升╱跌（％） 成交金額（億元人民幣）

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滬深３００ ３８９６﹒２６ ＋０﹒１５

上證指數 ３３７４﹒８７ ＋０﹒１７ ５０６６﹒０９

深證成指 １０２８８﹒０８ －０﹒１３ ７８４９﹒４１

創業板指 ２０６２﹒２６ －０﹒１２

科創５０ １００９﹒６８ －０﹒１５

Ｂ股指數 ２６０﹒７７ －０﹒４６ １﹒３５

深證Ｂ指 １１９２﹒１０ ＋０﹒１７ ０﹒５０

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