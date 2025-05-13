《Ａ股焦點》蘋概股升多跌少，ｉＰｈｏｎｅ在華開啟大幅降價促銷

《經濟通通訊社１３日專訊》外電消息，蘋果正在權衡是否上調今年秋季新款ｉＰｈｏｎｅ

的售價之際，美國總統特朗普表示，他周一（１２日）與蘋果ＣＥＯ庫克進行了通話，強調他認

為蘋果最終將在美國擴大５０００億美元的投資計劃。



同時間，蘋果ｉＰｈｏｎｅ在華大幅降價開啟新一輪促銷。天貓Ａｐｐｌｅ Ｓｔｏｒｅ官

方旗艦店公布的信息顯示，５月１６日２０點起，ｉＰｈｏｎｅ １６ Ｐｒｏ １２８ＧＢ在

疊加國補和多種優惠之後，到手價５４９９元（人民幣．下同），較原價７９９９元減少了

２５００元，降價幅度高達３１％。這直接反映出蘋果對中國市場的銷量需求，背後或許還有消

耗庫存為接下來９月份上市ｉＰｈｏｎｅ １７讓路的想法。



Ａ股蘋概股升多跌少，朝陽科技（深：００２９８１）漲停，燕麥科技

（滬：６８８３１２）升逾１２％，東尼電子（滬：６０３５９５）揚７﹒８％，精研科技

（深：３００７０９）升６﹒６％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升３﹒５％，賽騰股份

（滬：６０３２８３）、科森科技（滬：６０３６２６）、東材科技（滬：６０１２０８）、欣

旺達（深：３００２０７）跟漲。（ｒｙ）

