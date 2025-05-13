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AH股新聞

13/05/2025 10:08

《Ａ股焦點》蘋概股升多跌少，ｉＰｈｏｎｅ在華開啟大幅降價促銷

　　《經濟通通訊社１３日專訊》外電消息，蘋果正在權衡是否上調今年秋季新款ｉＰｈｏｎｅ
的售價之際，美國總統特朗普表示，他周一（１２日）與蘋果ＣＥＯ庫克進行了通話，強調他認
為蘋果最終將在美國擴大５０００億美元的投資計劃。
　
　　同時間，蘋果ｉＰｈｏｎｅ在華大幅降價開啟新一輪促銷。天貓Ａｐｐｌｅ　Ｓｔｏｒｅ官
方旗艦店公布的信息顯示，５月１６日２０點起，ｉＰｈｏｎｅ　１６　Ｐｒｏ　１２８ＧＢ在
疊加國補和多種優惠之後，到手價５４９９元（人民幣．下同），較原價７９９９元減少了
２５００元，降價幅度高達３１％。這直接反映出蘋果對中國市場的銷量需求，背後或許還有消
耗庫存為接下來９月份上市ｉＰｈｏｎｅ　１７讓路的想法。
　
　　Ａ股蘋概股升多跌少，朝陽科技（深：００２９８１）漲停，燕麥科技
（滬：６８８３１２）升逾１２％，東尼電子（滬：６０３５９５）揚７﹒８％，精研科技
（深：３００７０９）升６﹒６％，ＴＣＬ中環（深：００２１２９）升３﹒５％，賽騰股份
（滬：６０３２８３）、科森科技（滬：６０３６２６）、東材科技（滬：６０１２０８）、欣
旺達（深：３００２０７）跟漲。（ｒｙ）

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