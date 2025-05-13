【ＦＯＣＵＳ】此「寧王」非彼「雪王」，換電賽道臨雙考驗

【ＦＯＣＵＳ】「雪王（蜜雪冰城）」赴港上市不到兩個月，最大飆逾１６０％；下周二

（２０日）同樣登錄香港的「寧王（寧德時代）」能否複製暴升神話？一字曰之：難。除了Ｈ股

定價較Ａ股折讓有限、巨無霸體量欠爆發力、行業競爭白熱化等因素之外，最大懸念是，「寧王

」正全力開拓的第二賽道－－換電服務網絡，仍面臨技術路線和資源整合的雙重不確定性。



＊明星陣容助陣，較Ａ股僅折讓５％＊



全球電池一哥寧德時代，繼２０１８年登錄深圳創業板後，下周將在港二次上市；若悉數行

使發售量調整權及超額配股權，總募資或高達４１０億元，有望問鼎港股四年來最大ＩＰＯ。



頭頂電動車電池（動力電池）、儲能電池市佔率「雙冠」光環，今次ＩＰＯ的２３名基石投

資者可謂全明星陣容，中石化、科威特投資局（ＫＩＡ）、高瓴資本、橡樹資本、瑞銀資管等，

合計認購逾２０３億元。或正因為此，招股價上限２６３元較周二Ａ股（深：３００７５０）半

日收市價２５６﹒５元人民幣，僅折讓約５％，遠小於去年下半年同樣二次上市的美的

（００３００）和順豐（０６９３６）。



＊加速出海，九成募資投匈牙利工廠＊



ＡＨ溢價的「水位」有限，那麼搏未來業務增長又如何？看看今次募資的投向，９０％將用

於２０２２年中宣布的匈牙利電池超級工廠（項目預計投資７３﹒４億歐元）。去年底，公司再

宣布與Ｓｔｅｌｌａｎｔｉｓ集團合作，在西班牙建電池工廠（預計投資４１億歐元）。



加速出海、「與時間賽跑（創始人曾毓群語）」的大背景是，「寧王」動力電池的國內市佔

率雖仍穩居第一的４５％，但較２０２１年約５２％明顯倒退，且去年全球動力電池裝車量增速

跑輸比亞迪（０１２１１）。此外，愈來愈多的國內車企加入自研電池之列，如吉利

（００１７５）上月宣布組建「吉曜通行」。



＊高昂前期投入成本＋技術路線風險＊



眼見比亞迪造車、造電池之餘，最新將目光瞄準「兩三輪車」電池，劍指保有量逾４億的國

內「小電驢」市場，「寧王」亦早已不甘心只造電池，而是布局電動車補能市場，冀以換電服務

開闢第二增長曲線。



眾所周知，無論多強續航能力的電動車仍需充電，除了公共╱家庭充電樁，換電為有意降低

購車成本、擔心電量衰減的人，乃至「時間就是金錢」的士司機、外賣小哥提供了第三種選擇。



就在３月，「寧王」與蔚來合作構建覆蓋全系乘用車的換電網絡；接著４月宣布與一汽、長

安、北汽、奇瑞、廣汽五大車企，共同發布１０款巧克力換電（模塊电池能像「巧克力」一樣在

一分半鐘內快速更換）新車型；並在香港粉嶺動工修建換電站。



以上種種，意味高昂的前期投入成本，亦面臨電池標準化技術路線之爭、乃至未來更便捷超

級快充迭代等挑戰。換言之，「寧王」的港股故事，註定是一場長期主義考驗，而非短線爆炒的

狂歡。

