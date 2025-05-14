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AH股新聞

14/05/2025 08:42

《駐京專電》習近平晤巴西總統：深入推進中巴命運共同體建設

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家主席習近平１３日下午在北京人民大
會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會談。習近平指出，面對變亂交織的國際形勢，中
巴兩國要秉持為人類進步擔當、為全球發展盡責的初心，深入推進中巴命運共同體建設，不斷深
化發展戰略對接，攜手帶動全球南方國家加強團結協作。
　
＊拓展能源轉型、航空航天、數字經濟、人工智能等合作＊
　
　　習近平強調，站在新的歷史起點，中巴雙方一要堅持戰略互信，在涉及對方核心利益和重大
關切問題上相互支持。
　
　　二要堅持擴大合作，深化「一帶一路」倡議同巴西發展戰略有效對接，加強基礎設施、農業
、能源等傳統領域合作，拓展能源轉型、航空航天、數字經濟、人工智能等合作新疆域，為兩國
務實合作打造更多亮點。
　
　　三要堅持人文交流，以明年舉辦「中巴文化年」為契機，加強文化、教育、旅游、媒體、地
方等合作，為雙方人員往來提供更多便利。
　
　　四要堅持多邊協作。作為東西半球兩大發展中國家，兩國要加強在聯合國、金磚國家、中拉
論壇等多邊機制中的協調配合，共同堅持多邊主義、完善全球治理、維護國際經貿秩序，旗幟鮮
明反對單邊主義、保護主義和霸凌行徑。
　
＊盧拉：兩國關係堅不可摧，深化經貿等合作＊
　
　　盧拉表示，巴中相互尊重，命運與共，兩國關係堅不可摧，不容任何外部因素的干擾破壞。
巴方願對接自身發展戰略和「一帶一路」倡議，深化兩國在經貿、基礎設施、航天、金融等領域
合作。當前形勢下，堅定捍衛多邊主義至關重要，保護主義、濫徵關稅無法帶來發展繁榮，只會
造成混亂，中方應對全球挑戰的堅定態度給予各國力量和信心。巴方願同中方加強在國際事務中
的戰略協作，共同維護全球南方共同利益，維護國際公平正義。
　
　　兩國元首還就烏克蘭危機交換了意見，一致同意，作為愛好和平的進步力量，中巴兩國要加
強溝通和協調，發揮「和平之友」小組作用，支持俄羅斯和烏克蘭開啟直接對話，同全球南方國
家一道，繼續為解決危機發揮建設性作用。

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