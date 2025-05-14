【關稅戰】中巴發布聯合聲明：貿易戰沒贏家，致力維護多邊主義

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家主席習近平１３日下午在北京人民大

會堂同來華進行國事訪問的巴西總統盧拉舉行會談。會談後，兩國元首共同見證簽署發展戰略對

接、科技、農業、數字經濟、金融、檢驗檢疫、媒體等領域２０份合作文件。中國和巴西並發布

聯合聲明，雙方認為關稅戰、貿易戰沒有贏家，雙方願共同營造開放、包容、非歧視的國際合作

環境，保持全球經濟增長的活力與動力，推進普惠包容的經濟全球化。



＊反對單邊主義，擴大並深化務實合作＊



雙方將共同致力於維護多邊主義，捍衛國際公平正義，反對單邊主義、保護主義、霸權行徑

，推動國際秩序和國際體系朝著更加公正合理的方向發展，推動世界多極化。兩國元首主張構建

更加包容和可持續的國際秩序，強化和平、發展、公平、正義的價值觀。一致同意繼續在聯合國

、世貿組織、二十國集團、金磚國家等國際組織或機制框架內共同努力，推動全球治理機構現代

化和改革，不干涉他國內政，和平解決爭端，遵守聯合國憲章，尊重各國領土完整。



中巴雙方強調兩國關係具有全面性，一致同意持續擴大並深化務實合作，進一步活躍文化交

流，增進兩國人民相互了解，加強在國際組織和多邊機制中的合作，持續展現兩國關係的全球影

響力、戰略價值和長遠性。雙方重申將繼續堅定推進兩國發展戰略對接，共同推動中巴兩國現代

化，優化金融合作，促進地區互聯互通和可持續發展。雙方一致同意深化航空航天、能源轉型、

人工智慧、半導體、生物經濟、糧食安全等領域科技創新合作，推動共同應對全球性挑戰。

