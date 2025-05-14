《打擊貪腐》結交政治騙子權色交易，重慶政法委原書記陸克華被捕

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》重慶市委原常委、政法委原書記陸克華涉

嫌受賄一案，由國家監察委員會調查終結，移送檢察機關審查起訴，此前，陸克華已被「雙開」

（開除黨籍及公職）。日前，最高檢察院依法以涉嫌受賄罪對陸克華作出逮捕決定。該案正在進

一步辦理中。



＊搞「低級紅」「高級黑」，結交政治騙子＊



２０２４年１１月４日消息，陸克華被查；今年４月２３日消息，陸克華被開除黨籍和公職

。經查，陸克華喪失理想信念，背棄初心使命，搞「低級紅」「高級黑」，結交政治騙子；違反

中央八項規定精神，推動違規舉債融資興建樓堂館所，接受可能影響公正執行公務的宴請；違反

組織原則，不按規定報告個人有關事項，在組織函詢時不如實說明問題，在幹部選拔任用工作中

為他人謀取利益並收受財物；廉潔底線失守，違規收受禮金，借用車輛並接受司機人員服務，接

受可能影響公正執行公務的旅遊安排，搞權色、錢色交易；違規干預插手執法活動；長期癡迷賭

博；貪欲膨脹，把公權力當作謀取私利的工具，與商人老板沆瀣一氣，搞權錢交易，利用職務便

利為他人在工程承攬、企業經營、項目審批等方面謀利，並非法收受巨額財物。



陸克華曾任住建部城市建設司司長等職，２０１５年任住建部副部長，２０１８年任重慶市

副市長，２０２２年任重慶市委常委、常務副市長，２０２３年任重慶市委常委、政法委書記，

至被查。

