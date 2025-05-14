《駐京專電》人大常委會今年立法計劃公布，續審議金融穩定法等

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》全國人大常委會２０２５年度立法工作計

劃公布，２０２５年度，全國人大常委會計劃繼續審議的法律案有１４個，包括民營經濟促進法

、反不正當競爭法（修改）、金融穩定法等。



在推動高質量發展方面，提請全國人大常委會審議國家發展規劃法草案、招標投標法修訂草

案、註冊會計師法修正草案、銀行業監督管理法修訂草案、金融法草案、中國人民銀行法修訂草

案、耕地保護和質量提升法草案。制定重要軍工設施保護條例、互聯網平台企業涉稅信息報送規

定、國務院關於規範中介機構為公司公開發行股票提供服務的規定、農村公路條例，修訂保障中

小企業款項支付條例、證券公司監督管理條例。



預備提請全國人大常委會審議電信法草案、消費稅法草案、稅收徵收管理法修訂草案、商業

銀行法修訂草案、保險法修訂草案、計量法修訂草案、電力法修訂草案、交通運輸法草案、鐵路

法修訂草案、公路法修訂草案、律師法修訂草案。



預備制定機動車生產准入管理條例、地方金融監督管理條例、增值稅法實施條例、上市公司

監督管理條例、公司債券管理條例、預付式消費監督管理條例，預備修訂審計法實施條例、外匯

管理條例、直銷管理條例、禁止傳銷條例、收費公路管理條例、道路運輸條例。

