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AH股新聞

14/05/2025 13:27

【聚焦數據】國稅總局：４月企業銷售收入增４％，反映經濟回升

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１４日北京專電》國家稅務總局利用以現價計算的增值稅發
票數據，按日監測全國企業銷售收入情況，反映宏觀經濟運行態勢。國家稅務總局１４日發布的
最新數據顯示，４月份，全國企業銷售收入增速加快，同比增長４﹒３％，延續了去年四季度以
來的穩步增長態勢，反映出去年９月底以來一攬子存量政策和增量政策效應不斷釋放，助推經濟
回升向好。
　
＊２１個行業的對美出口企業內銷佔比較去年同期提高＊
　
　　對美出口企業加大「轉內銷」力度，通過推進內外貿一體化對沖外貿風險。增值稅發票數據
顯示，４月份，中國有對美出口業務的企業積極拓展內銷市場，企業國內銷售額同比增長
４﹒７％，佔總體銷售額比重較一季度佔比提高２個百分點。３１個製造業大類中，２１個行業
的對美出口企業內銷佔比較去年同期提高，其中皮毛制品及制鞋業內銷佔比較去年同期提高１０
個百分點，計算機通信設備、黑色金屬、家具、食品業內銷佔比較去年同期提高５個百分點以上

　
＊高技術產業、數字經濟核心產業銷售收入同比增１５％和１３％＊
　
　　４月份，工業企業銷售收入同比增長３﹒７％，其中製造業銷售收入同比增長４﹒４％，主
要受「兩新」等政策帶動，電氣機械、計算機製造、儀器儀表等行業銷售收入同比分別增長
１２﹒８％、１５﹒７％和１５﹒９％。新質生產力加快發展，高技術產業、數字經濟核心產業
銷售收入同比分別增長１５﹒３％和１３﹒４％。受氣候轉暖、項目資金到位等因素帶動，各地
項目建設加快推進，建築業銷售收入同比增長６﹒５％，特別是反映基建投資的土木工程建築業
銷售收入同比增長１１﹒６％。
　
　　東部地區特別是經濟大省增長態勢良好。４月份，東部地區增長較快，工業企業銷售收入同
比增長４﹒８％。其中，部分經濟大省發揮重要支撐作用，浙江、廣東、北京工業企業銷售收入
同比分別增長７﹒３％、６﹒６％和５﹒４％，增速明顯快於全國平均水平，特別是在人工智能
等創新產業帶動下，裝備製造業和高技術產業等實現加快發展。

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